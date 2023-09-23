TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziosmanpaşa'da Farika 2 Kitaplı Kahve Prof.Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı. Kurtulmuş, Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için donanımlı bir gençliğin yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Gaziosmanpaşa'da Farika 2 Kitaplı Kahve Prof.Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, ' Türkiye'yi yarınlara taşıyacak Türkiye'yi daha güçlü bir ülke olarak ileriye doğru götürecek hedefi olan, birikimi olan, bilgisi olan, donanımlı bir gençliği yetiştirmek, bu milletin en önemli vazifelerinden birisidir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Farika 2 Kitaplı Kahve Prof.Dr.Aziz Sancar Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı. Törene, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

DONANIMLI BİR GENÇLİĞİ YETİŞTİRMEK EN ÖNEMLİ VAZİFELERDEN BİRİSİDİR

Törende bir konuşma yapan Kurtulmuş, 'Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmeye hazırlandığımız 29 Ekim Bayramı ile birlikte kapısını açacağımız yeni bir dönemin hemen başındayız. Türkiye yüzyılı olarak adlandırılan sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılını kurmak boynumuzun borcudur ve bu hedef istikametinde her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolculuğumuzun hiç şüphesiz en önemli gücü ise sevgili gençlerimizdir. Türkiye'yi yarınlara taşıyacak Türkiye'yi daha güçlü bir ülke olarak ileriye doğru götürecek hedefi olan, birikimi olan, bilgisi olan, donanımlı bir gençliği yetiştirmek, bu milletin en önemli vazifelerinden birisidir. İşte onun için diyoruz ki nasıl geçmişte büyük medeniyetlerimizin merkezinde kitap ve gençlik var idiyse önümüzdeki yüzyılın merkezinde de hiç şüphesiz kitap ve gençlik var olacaktır" dedi.

AZİZ SANCAR İSMİNİN VERİLMESİ ÖNEMLİ

Kurtulmuş, 'Türkiye'nin baktığınız zaman geri kalmış, geri bırakılmış bölgelerinden birisinde yaşamış, orada yetişmiş, Türkiye'nin imkanlarıyla belli bir noktaya gelmiş, yurt dışında eğitim almış ve dünya çapında bir bilim adamı olmuş bu yüzyıldan gelecek yüzyıla kalacak önemli bilim adamlarımızdan birisidir. Buraya Aziz Sancar'ın isminin verilmesi önemlidir" diye konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından kurdele töreni gerçekleştirildi. Binayı ziyaret edip, öğrencilerle sohbet eden Numan Kurtulmuş daha sonra alandan ayrıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından tamamlanan yapıda, kütüphane, kafe, çalışma alanları ve çocukların için çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanlar bulunuyor.