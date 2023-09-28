TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere İrlanda'ya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldi. Kurtulmuş'u Dublin Havalimanı'nda Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay ve diğer ilgililer karşıladı. Kurtulmuş, konferans öncesinde NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Joelle Garriaud-Maylam ile bir araya gelerek zirve gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'da NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Joelle Garriaud-Maylam ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldi. Kurtulmuş'u Dublin Havalimanı'nda Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay ve diğer ilgililer karşıladı. Dublin Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Olcay'dan çalışmalar hakkında bilgi alan TBMM Başkanı Kurtulmuş, büyükelçilik şeref defterini imzaladı.

Kurtulmuş, konferans öncesinde NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Joelle Garriaud-Maylam ile bir araya gelerek zirve gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen konferansın, "Ukrayna'ya karşı Rusya'nın saldırganlık savaşının sonuçları ve Ukrayna'nın yeniden inşasında ulusal parlamentoların rolü" ve "İstikrarsız dönemlerde temsili demokrasilerin sınamaları" konulu oturumlarında konuşma yapacak.

Kurtulmuş, Konferans kapsamında ev sahibi ülke ile katılımcı ülkelerin meclis başkanlarıyla görüşme gerçekleştirecek. - DUBLİN