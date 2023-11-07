TBMM Başkanı Kurtulmuş: "TBMM'de, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kullanılan, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacaklarını belirterek, "Bundan sonra da almayacağız, aldıklarımızı da atacağız. Ordulu hemşehrilerim, bugünün sonuçlarından birisi de şu olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kullanılan, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacaklarını belirterek, "Bundan sonra da almayacağız, aldıklarımızı da atacağız. Ordulu hemşehrilerim, bugünün sonuçlarından birisi de şu olsun. Sizden istirhamımız, Allah rızası için, sadece lanet okumak yetmez. Bu katliama destek veren şirketlerin ürünlerini bundan sonra almayacağız ve aldırmayacağız inşallah" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Kurtulmuş, Ordu'da gün boyu gerçekleştirdiği programlarla verimli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Ordu'ya her gelişlerinde şehirde daha güzel hizmetler yapıldığını görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Ordu'da yıllar içerisinde çok güzel hizmetler yapıldı. Hem merkezi hükümetimizin hem belediyelerimizin yaptığı hizmetler her türlü övgünün üstündedir. Ordu ilimizde ve ilçelerimizde yapılan hizmetlerde emeği geçen arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye her geçen gün her alanda daha ileriye gidiyor"

Türkiye'nin her alanda, geçen her gün daha ileriye gittiğine değinen Kurtulmuş, "Türk milleti olarak 2 günümüzü eşit geçiremeyiz. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında nice zorluklardan geçtik. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci asrındayız. Cumhuriyetimizin ikinci asrında önümüze yeni hedefler koyacağız. Milletimizin temel özelliklerinden birisi, önüne güçlü hedefler koyar, onu gerçekleştirerek yoluna devam eder" şeklinde konuştu.

"Dünyanın her yerinde yüreği yanarak, içi sızlayarak bu soruna çözüm bulmak için tarihsel bir sorumluluk hissederek mücadele eden Türkiye'dir"

Kurtulmuş, son zamanlarda dünyanın gözü önünde İsrail'in büyük bir saldırganlıkla Gazze'deki masum, mazlum halkı katlettiğini, İsrail'in Gazze halkını tarihten silmeye çalıştığını belirterek, "Böyle insanlık olur mu? Altı tane birer tonluk bombayı aynı hastane etrafına atarak orada binlerce insanın şehit olmasına vesile olmuştur. Bütün uluslararası platformlarda bu insanlık dramına son verilsin, acil bir ateşkes sağlansın ve oraya insani yardımlar yapılsın diye gayret ediyoruz. İnanın bunu samimi olarak söylüyorum ki, dünyanın her yerinde yüreği yanarak, içi sızlayarak bu soruna çözüm bulmak için tarihsel bir sorumluluk hissederek mücadele eden Türkiye'dir, Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, Türkiye'nin Dışişleri Bakanıdır, Türkiye'nin bakanlarıdır, Türkiye'nin yetkilileridir" diye konuştu.

"TBMM olarak, TBMM'de kullanılan İsrail'in bu saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız"

Her alanda zalim, despot yönetime karşı ve ona destek olanlara karşı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Dünden itibaren TBMM olarak, TBMM'de kullanılan İsrail'in bu saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra da almayacağız, aldıklarımızı da atacağız. Ordulu hemşehrilerim, bugünün sonuçlarından birisi de şu olsun. Sizden istirhamımız, Allah rızası için, sadece lanet okumak, sadece şunlar şöyle olsun, böyle olsun demek yetmez. Bu katliama destek veren şirketlerin ürünlerini bundan sonra almayacağız ve aldırmayacağız inşallah."

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri ve ilçe belediye başkanlarının katılımı ile tesislerin açılışı gerçekleştirildi. - ORDU