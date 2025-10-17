Haberler

İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır'da Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi. Taş yaptığı açıklamada, "Anayasayı açıkça çiğneyen bir meclis başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.

Diyarbakır'da temaslarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'ndaki konuşmasına yaptığı başlangıç dikkat çekti.

KURTULMUŞ'TAN "KÜRTÇE" BAŞLANGIÇ

Kurtulmuş Kürtçe, "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best", yani "Birbirimizi anlayalım; dil dile, el ele verelim; aramızda barış hüküm sürsün" dedi. Kurtulmuş'un bu sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.

AYNI MESAJ TBMM HESABINDAN DA PAYLAŞILDI

Kurtulmuş'un bu mesajı TBMM'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda Kürtçe, "Bi hev re bibin dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best." Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı" ifadelerine yer verildi.

İYİ PARTİLİ TÜRKEŞ'TEN SKANDAL ÇAĞRI

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taş, skandal bir çağrıda bulundu. Taş açıklamasında şunları söyledi: TBMM Başkanı olarak yaptığınız Anayasanin 3. maddesi ile TBMM iç tüzüğünün 96. madedesini açıkça çiğnemektir!

Amacınız her fırsatta dile getirdiğiniz anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmak mıdır? Anayasayı açıkça çiğneyen bir meclis başkanı derhal istifa etmelidir."

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

İYİ PARTİLİ TÜRKEŞ'TEN SKANDAL ÇAĞRI diye yazan editör asıl skandal seninki sap döner keser döner,,,,

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer yılmaz :

bu editörlerin denetlenmesi icin, gerekli yerlere dilekçe verecegim. bu ekranıda delil olarak sunulacak. Bu ne kepaze bir başlık. İyi partili Türkeş sanki skandal bir talepte bulunmuş gibi haber başlığı yapıyorlar. Türkeş anayasamıza göre gerekli açıklamayı yapmış. Tek Skandal haberlerCom editörüdür.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

kZafer yılmaz : işin daha vahimi hainlerin yazdığı yorumlar yayımlanırken bizim verdiğimiz cevaplar sansürleniyor neyse kim olduklarını biliyoruz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıYunus:

Milliyetçilik adı altında yaptığınız ırkçılık bitmedi gitti. Ne olmuş kürtçe konuşmuşsa nerenize zarar verdi? İngilizce konuşsaydi,rusça konuşsaydı, fransızca konuşsaydı, çince konuşsaydı gündem etmezsiniz. Neden? Kininizde boğulun.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Anten TBMM başkanı nerede olursa olsun devletin resmi dilini konuşur ülke sınırları dışına çıkarsın İngiliz'le İngilizce Fransız ile Fransızca konuşursun ama ülke sınırları içinde Türkçe. Bunu anlamıyorsan niyetin başka

yanıt13
yanıt8
Haber YorumlarıZafer yılmaz :

Yunus: Anayasada belirtilen bu devletin tek resmi dili Türkçedir. Bu topraklar Türk Devletidir. kürtçe ingilizce almanca diliyle bir TBMM kalkıp konuşamaz. Algında sorunmu var senin.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Türkiye sınırları içinde Türkçe konuşmayan bir meclis başkanı istemiyorum KURTULMUŞ onurunla istifa et ülke hızla bölünmeye gidiyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yaptığım yorum yayınlanmayacak tekrar yazıyorum bu haberi İYİ PARTİLİ TÜRKEŞ'TEN SKANDAL ÇAĞRI diye yazan editör her neysen asıl skandal seninki. Neyse gün gelir sap döner keser döner

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
