İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Diyarbakır'da temaslarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'ndaki konuşmasına yaptığı başlangıç dikkat çekti.

KURTULMUŞ'TAN "KÜRTÇE" BAŞLANGIÇ

Kurtulmuş Kürtçe, "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best", yani "Birbirimizi anlayalım; dil dile, el ele verelim; aramızda barış hüküm sürsün" dedi. Kurtulmuş'un bu sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.

AYNI MESAJ TBMM HESABINDAN DA PAYLAŞILDI

Kurtulmuş'un bu mesajı TBMM'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda Kürtçe, "Bi hev re bibin dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best." Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı" ifadelerine yer verildi.

İYİ PARTİLİ TÜRKEŞ'TEN SKANDAL ÇAĞRI

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taş, skandal bir çağrıda bulundu. Taş açıklamasında şunları söyledi: TBMM Başkanı olarak yaptığınız Anayasanin 3. maddesi ile TBMM iç tüzüğünün 96. madedesini açıkça çiğnemektir!

Amacınız her fırsatta dile getirdiğiniz anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmak mıdır? Anayasayı açıkça çiğneyen bir meclis başkanı derhal istifa etmelidir."