TBMM Başkanı Kurtulmuş: Nitelikli gelecek, nitelikli insanların sırtında yükselir (2)

'SİYASET TEK TARAFLI BİR İŞ DEĞİLDİR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uşak programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir otelde bir araya geldi. Programa TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, milletvekilleri katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Biz, siyasi anlayışımız boyunca hep şuna dikkat ettik; siyaset tek taraflı bir iş değildir. Mutlaka illerde, o ilin analizini, o ilin fikirlerini, görüşlerini, beklentilerini, taleplerini temsil eden canlı bir şekilde faaliyetlerini sürdüren STK'ların, farklı toplumsal kesimleri temsil eden grupların bir araya getirilmesini, istişare edebildiğimiz toplantılara hep önem verdik. Gittiğimiz her yerde STK'larla toplantıları gerçekleştirdik. Bu toplantılarda dile getirilen konuların çok büyük bir kısmının gerçekleştirilmesine vesile olduk. Tarihsel olarak çok önemli bir noktada duruyoruz. İçinden geçtiğimiz için bu sürecin ne kadar önemli olduğunu belki yeterince kavrayamıyor olabiliriz" dedi.

'GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ KURABİLMENİN YOLU 81 İLİMİZİN GÜÇLÜ OLMASINDAN GEÇER'

Doğru olanın insanların farklı fikirlere sahip olması olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ve doğru olan bu fikirleri karşılıklı olarak ifade edebilmesidir. Hakikatin o kıvılcımları insanların fikirlerinin çarpışmasından ortaya çıkar. Ülkemizin, şehrimizin kalkınması için farklı fikirlerimizi söyleyeceğiz ama hepimiz aynı istikamete gideceğiz. Hep beraber, Türkiye'nin ortak milli hedeflerinde birleşerek güçlü bir Türkiye'yi inşa etmemiz gerekiyor. Güçlü ve büyük Türkiye'yi kurabilmenin yolu, tek tek 81 ilimizin güçlü olmasından geçer. İlimizin imkanlarını, fırsatların bileceğiz, bunları daha da çoğaltacağız. Çok şükür şimdi her ilimizde artık bir üniversite var. Uşak'ta iki tane organize sanayi bölgesi var. Bunun yetmediğini görüyoruz. Her ilin nasıl büyüyeceğinin önüne hedef koyarak yoluna devam etmesi gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BU COĞRAFYADA DİMDİK AYAKTA DURMAKTAN BAŞKA HİÇBİR ŞANSI YOKTUR'

Türkiye'nin büyük bir ivme yakaladığını belirten Kurtulmuş, " Türkiye'nin bu coğrafyada dimdik ayakta durmaktan başka hiçbir şansı yoktur. Milletimiz hiçbir günü keyifle, huzurla, arkasına yatarak geçirmemiştir. Dünyanın en değerli coğrafyasına sahip olan aziz milletimiz bunun bedelini fazlasıyla ödemiş ve ödemeye devam etmektedir. Dün Haçlı orduları neyse, bugün aynı Haçlı orduları kafasına sahip içerde ve dışarda birtakım çevrelerin olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Türkiye özellikle dünyanın bundan sonraki süreçte bütün çatışma alanlarının merkezinde bir ülke olarak, eğer ne olup bittiğini iyi anlayıp, kendi içerisinde birliğini bütünlüğünü sağlayıp, uluslararası gelişmelere yerinde ve zamanında yeterli cevaplar veremezse Allah muhafaza ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Kuzeyde Rusya- Ukrayna arasındaki savaş, Rusya- Ukrayna arasındaki savaş olmanın artık çok ötesindedir. Rusya ile Batı ülkeleri arasında bir küresel savaş potansiyeli taşıyan bir gerilimin merkezi haline gelmiştir. Balkanlar'da ciddi bir gerilimin var olduğu, Kafkaslarda büyük bir gerilimin var olduğu görülmektedir. Dünyanın en önemli doğal gaz ve petrol yataklarına sahip olan Akdeniz'de, Akdeniz dışındaki birçok ülkenin gözü vardır. Dolayısıyla bu bölgede Türkiye'nin güçlü olmaktan başka bir şansı olamaz" diye konuştu.

'MİLLETLERİN DE HAYALLERİ HEDEFLERİ OLMAK ZORUNDADIR'

Türkiye'nin dışında Balkanlar'dan Orta Asya'nın içlerine, Kafkasya'dan Güney Afrika'nın içlerine kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'ye dua eden 100 milyonlarca kişi olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle güçlü bir Türkiye istikametinde yürüyeceğiz. Bu yolu bir milli yol olarak göreceğiz, bu yolu Türkiye'nin geleceğinin esas unsuru olarak göreceğiz. Her birimiz faniyiz. Bizden sonra çocuklarımız, torunlarımıza Cumhuriyet'in üçüncü asrına yaklaştıklarında inşallah şunu söylemek nasip olur; 'Çok şükür ecdadımız zor zamanlarda bu Cumhuriyeti kurarak bize emanet etti ve ondan sonraki nesiller çalışarak Türkiye'yi dünya ölçeğinde güçlü bir ülke haline getirdi. Şimdi biz de sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin ötesinde, sözü artık dünyada kanun yerine geçen bir ülkenin evlatları olarak yolumuza devam ediyoruz.' İnşallah çocuklarımızın torunlarımızın dünya ölçeğinde çok güçlü bir Türkiye'nin çocukları olarak, üçüncü asrı onlar büyük bir coşkuyla karşılayacaklar. Nasıl insanların hayalleri, hedefleri varsa, milletlerin de hayalleri hedefleri olmak zorundadır. Bu coğrafyada, atalarımızdan hayal kurmayı, büyük hedefler etrafında birleşmeyi, kenetlenmeyi öğrendik. Bugün üzerimize düşen neyse, Uşak'ı hangi alanlarda kalkındıracaksak bunun gereğini yerine getireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz."

Hande NAYMAN/ UŞAK,