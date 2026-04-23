TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6'ncı sınıf öğrencisi İnci'ye devretti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu 6'ncı sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk'e (12) devretti. İnci Yıldız Şentürk, "Biz çocuklar sevginin, anlayışın ve güvenin hakim olduğu okullarda neşeyle büyümek ve öğrenmek istiyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocukları kabul etti. Çocuklarla sohbet edip, bayramlarını kutlayan Kurtulmuş, ' 23 Nisan' geleneği kapsamında makam koltuğunu Semiha İsen Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk'e bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, "23 Nisan etkinlikleri kapsamında bir hafta boyunca Meclis bahçesini çocuklarımıza açtık ve gerçekten de geniş kapsamlı bir kutlama haftasını idrak ediyoruz. Tıpkı bu program gibi pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda sizlerden bir arkadaşımız Meclis Başkanı olarak çocuk oturumunu yönetti. Bugün burada ise makamın devir teslim törenini yapacağız. Tabii bunlar sembolik törenler olmakla birlikte her birinizin zihninde ve hayatınızın sonraki süreçlerinde size bir hedef, bir gelecek yaklaşımı verecek olan etkinliklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iki tarafı var ama bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Bunlardan birisi ulusal egemenlik yani millet olarak bağımsızlığımıza, milli iradeye, egemenliğimize, Cumhuriyet'i ve demokrasiyi sahiplenmemiz gerektiğini hatırlamamız gereken bir milli bayram. Milli bayram bu özelliği ile devletin, toplumsal düzenin niteliği ile Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüyle ilgili temel meselelerimizi hatırlıyoruz ve bir kere daha bunları teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'23 NİSAN DÜNYADA ÇOCUKLARA ATFEDİLMİŞ TEK BAYRAMDIR'

Kurtulmuş, "23 Nisan, dünyada çocuklara atfedilmiş tek bayramdır. Dün burada dünya çocuklarını temsilen 27 farklı ülkeden çocuklarla bir araya geldik. Onlara da bu bayram vasıtasıyla, çocuklara ne kadar önem verdiğimizi, gelecek nesillerin iyi yetişmesi ile ilgili ne kadar hassas olduğumuzu tüm dünyaya hatırlatmış olduk. Çocuk bayramı; ülkenin, devletin, milletin geleceğinin sizlere emanet edildiği anlamına geliyor. Bu bayram, aynı zamanda Türkiye'nin çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmesi, ahlaklı, faziletli, milli ve medeniyet değerlerine, birliğimize, dirliğimize, demokrasi ile Cumhuriyet'e sahip çıkan bir anlayışla yetişmeleri ve günümüzün şartları içerisinde ayakta durmaları ve ilerlemeleri için gerekli olan bütün birikime sahip çıkmaları gerektiği hedefini hatırlatıyor. Aslında, 'Çocuk bayramı' ismini koyarak ülkenin geleceğine ilişkin bir hedefi de ortaya koyuyoruz. Yani çocuklarımızı iyi ve güçlü yetiştirerek dünya çocukları arasında lider olacak nesiller yetiştirmeyi de bir hedef olarak önümüze koyuyoruz. Bu bayramın iki tarafını asla unutmayın. Özellikle çocuklar ile ilgili kısmını çok iyi anlamamız gerekiyor. İnşallah sizlerin ve ülkemizdeki çocukların arasından çok nitelikli insanlar yetişecek, bilim insanları, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler, hukukçular, doktorlar yetişecek ve bunların her birisinin dünya çapında isimler olacağından hiç şüphemiz yoktur. Dolayısıyla büyük ve güçlü bir Türkiye'den bahsediyorsak gerçekten güçlü bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için sizlerin buradaki varlığınız gelecek için teminattır" diye konuştu.

'İNŞALLAH BU TÜR OLAYLARI BİR KEZ DAHA YAŞAMAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti. Bakan Tekin, Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'taki okullardaki saldırılarla ilgili, "Geçtiğimiz hafta yaşadığımız kötü olay sebebiyle kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz, başta Ayla öğretmeniz olmak üzere öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum, mekanları cennet olsun. Tedavileri süren öğretmen ve öğrenci kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah bu tür olayları bir kez daha yaşamayız. Bugün TBMM'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızı çağdaş pedagojik yaklaşımlar ve ihtiyaç duyulan şeylerle yetiştirmeye çalışırken bir yandan da çocuklarımızın bizi bir arada tutan, bizi millet yapan değerlerimizi içselleştirmesini, ulusal egemenliğimizin, bağımsızlığımızın, Cumhuriyet'imizin, demokrasimizin devamı için mücadele eden vatandaşlar yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda da tıpkı ramazan ayında, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasında olduğu gibi nisan ayının tamamını da, 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasıyla bütün bu süreci çocuklarımızın içselleştirebileceği, farkındalık yaratabilecek etkinlikleri hazırlamak üzere okullarımıza bir genelge ile bildirmiştik. Yaygın eğitim kurumlarımızın tamamında, 'ulusal egemenlik', 'demokrasi', 'hukuk devleti' gibi kavramlar etrafında çocuklarımızın farkındalık etkinliklerinin içerisinde bulunmasını okullardan ve öğretmenlerden istedik. Bu kapsamda 75 binin üzerindeki okullarımızın neredeyse tamamında farklı farklı etkinlikler yapıldı" dedi.

'SEVGİ VE GÜVENİN HAKİM OLDUĞU OKULLARDA NEŞEYLE BÜYÜMEK İSTİYORUZ'

Çocuk başkan İnci Yıldız Şentürk ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106'ncı kuruluş yıl dönümünü tarifsiz gurur ve heyecanla kutladığını belirterek, "Bugün burada yalnızca bir çocuk değil, milletimizin yarınlara uzanan umudu olarak bulunuyorum. Bizlere bu anlamlı günü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizleri bu makamda ağırlayan TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'a ve tüm büyüklerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz hafta okullarımızda yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Okulların umutların büyüdüğü, hayallerin filizlendiği, çocukların en güvende hissettiği yerler olması gerekir. Böyle acıların bu kıymetli mekanlarda yaşanmış olması kalbimizi daha da ağırlaştırmıştır. Hayatını kaybeden öğretmen ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimizin ise en kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz. Biz çocuklar sevginin, anlayışın ve güvenin hakim olduğu okullarda neşeyle büyümek ve öğrenmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çocukların ardından Meclis'in kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen kutlamaları kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı