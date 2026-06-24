TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile bir araya geldi.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, ABD/İsrail-İran savaşı ve barış müzakereleri, İsrail'in Filistin toprakları başta olmak üzere bölgedeki saldırganlıkları ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, İsviçre'de ABD ile yürütülen ve Ghalibaf'ın da başında bulunduğu müzakerelerde olumlu bir noktaya gelinmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın uluslararası hukuk bakımından kalıcı bir barış anlaşmasıyla sonuçlanması arzusunda olduklarını bildirdi.

Kurtulmuş, Türkiye olarak, barış müzakerelerine ev sahipliği yapan Pakistan ve Katar'la işbirliği halinde olumlu adımların atılabilmesi için olağanüstü gayret sarf ettiklerini ve sürece destek verdiklerini kaydetti.

İran'ın eski lideri Ali Hamaney başta olmak üzere Minab'daki ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 168 masum çocuk ile savaşta yaşamını yitiren İranlılar için taziyelerini ileterek, Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, Türk milleti ve devleti olarak bu haksız savaşta İran halkının yanında durduklarını söyledi.

Kurtulmuş, İran'ın kalıcı bir barışa, huzura, güvenliğine ve sükunete kavuşması temennisinde bulunarak, sağlanan barıştan bütün bölgenin istifade etmesini diledi.

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf ise Kurtulmuş ile Bakü'de görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olarak yanlarında yer almasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Komşuların ve dost ülkelerin İran devletine ve halkına desteklerini her alanda gördüklerini belirten Ghalibaf, Türkiye'nin bu saldırıları lanetleyerek hızlı bir şekilde tepkisini ortaya koymasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.