TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"nın kapanışında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin, "Öncelikle akan kanın durması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, gerekli tüm insani yardımların hiçbir engel çıkartılmadan Gazzelilere ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarıyla birlikte Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılmaya başlanması en büyük temennimizdir." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık'ın ev sahipliğinde "Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği" temasıyla başkent İslamabad'da düzenlenen " Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"nın kapanış oturumuna katıldı.

Üç ülkenin parlamenterlerinin müzakerelerinin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, "İslamabad Deklarasyonu"nu imzaladı.

Kurtulmuş, konuşmasında, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"nın üçüncüsüne güzel bir organizasyonla ev sahipliği yapan Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık'a teşekkür etti.

Parlamento Başkanları İcra Toplantısı'nda üçlü mekanizmayı daha kalıcı ve kurumsallaşmış düzeye nasıl taşıyabilecekleri konusunda verimli istişarelerde bulunduklarını dile getiren Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki güçlü işbirliğinin üçlü bir zeminde ilerlemesi konusunda da müşterek iradelerini bir kere daha ortaya koyduklarını belirtti.

Kurtulmuş, hükümetler arasında işbirliğinin çok üstünde kardeşlik ilişkisinin bulunduğunu vurguladı.

"Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği" temasıyla düzenlenen toplantıda savunma ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve afetlere karşı dayanıklılık gibi konularda üç ülkenin parlamenterlerinin yerinde ve olumlu müzakereler yaptığını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İcra toplantımızda önümüzdeki dönemde ele almamızda fayda gördüğümüz konularda da istişare etme fırsatını bulduk. Yapay zeka, yeni teknolojiler, dijital alanda kaydedilen ilerlemenin beraberinde getirdiği zorlukların yanı sıra ulaştırma, enerji, ticaret ve altyapı ağlarının güçlendirilmesiyle, ülkelerimiz ve bölgemiz arasındaki bağlantısallığın geliştirilmesi gibi konulara ağırlık verilmesinin yararlı olacağı kanaatine vardık. Ayrıca Gençlik Forumu tesis etmeyi de kararlaştırdık. Uluslararası platformlarda ve ortak üyesi olduğumuz parlamenter asamblelerinde yakın dayanışmamızı sürdürmemizin de şart olduğu kanaatini bir kere daha ifade ettik."

"Yakın zamanda ortaya çıkan gelişmeler ümit vadediyor"

Kadim dostluk ve kardeşlik bağına sahip üç ülkenin, milli davalardaki sarsılmaz desteğini tekrar teyit ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, bu davaların başında gelen Filistin meselesinde de iki devletli çözüm temelinde barışın bir an önce tesis edilmesini dilediklerini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle akan kanın durması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, gerekli tüm insani yardımların hiçbir engel çıkartılmadan Gazzelilere ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarıyla birlikte Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılmaya başlanması en büyük temennimizdir. Yakın zamanda ortaya çıkan gelişmeler ümit vadediyor ancak İsrail'in iki yıldır gerçekleştirdiği kural tanımaz, saldırgan ve yayılmacı eylemleri, bu süreçte çok dikkatli, çok titiz ve çok yakın takip edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Onun için üç ülkenin de uluslararası camianın da bütünüyle gelişmeleri yakından takip etmesi ve üç ülke bölgede barış ve istikrarın tesisine katkı sunmayı sürdürmek zorundadır. Çünkü endişemiz odur ki Netanyahu ve hükümeti, bu anlaşma imzalandıktan, rehineler kurtarıldıktan sonra tekrar bildikleri ezbere geri dönebilirler ve soykırıma, katliamlara, gayriinsani davranışlarına yeniden dönebilirler. Bunun için uluslararası camianın, bu baskısını hiç kesintiye uğratmaksızın sürdürmesi ve barışın kalıcı hale gelmesini temin etmesi gerekiyor."

Kurtulmuş, nisan ayında kurulan "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nun bu sürece parlamenter boyutta da destek vermek için yoğun çaba sarf edeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan ve Pakistan'a haksızlığa uğrayan KKTC halkına verdikleri kuvvetli destek için teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ile temaslarımızı ve işbirliğimizi artırmamızı temenni ediyorum." dedi.

Alınan kararları, görüşleri, parlamentolar arasındaki diyaloğu ve işbirliğini güçlendirme niyetlerini, imzaladıkları İslamabad Deklarasyonu ile kayda geçirdiklerini söyleyen Kurtulmuş, toplantının, üçlü işbirliğinin yanı sıra bölgenin barış, istikrar ve refahına da katkı sunmasını, hayırlara vesile olmasını diledi.

Kurtulmuş, "Bu toplantı bir kere daha göstermiştir ki Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye, 'Bir millet, üç farklı devlettir.' Aslında bizim birbirimizden ayrımız gayrımız yoktur. Bizim birbirimizle olan bu yakın temasımız, bizi çok daha fazla güçlendirmekte ve tek bir millet olarak uluslararası arenada bize güç katmaktadır." diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da yer aldı.