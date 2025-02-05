TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Ankara Diplomat Akademi Kampı"nın açılış dersinde konuştu: (1)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin,"Gazze, Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Gazze, sizin şirketlerinize satılık kupon bir arazi değildir." dedi.

Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Birinci Meclis Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen "Ankara Diplomat Akademi Kampı"nın açılış dersinde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve sonrasındaki sürece değinen Kurtulmuş, 1,5 yıldır devam eden soykırımın ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararını hatırlattı.

Kurtulmuş, "Hakkında tutuklama kararı çıkartılmış olan bir potansiyel suçlu, soykırım suçlusu ve uluslararası hukukun karşısında da sanık durumunda olan bir sözde başbakanın, dünyanın en büyük ülkesi olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından hem de böyle bir kral edasıyla karşılanmış olması ise insanlık vicdanını derinden yaralamıştır. Hatta başta Amerika'nın sokakları, meydanları olmak üzere, o meydanları dolduran milyonlarca insaf ve vicdan sahibi, bu yeni tiyatroyu ibretle, hayretle izlemişlerdir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın gayretlerinin bile sonuç vermeyeceğini, hiçbir gücün Netanyahu'yu işlediği suçların hesabını vermekten kurtaramayacağını vurgulayan Kurtulmuş, Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini ve bu katliamların, soykırımın hesabının insanlık adına sorulacağını ifade etti.

Kurtulmuş, Gazze'de 1,5 yıldır savaşan, bütün akrabalarını kaybetmiş olmasına rağmen aç biilaç, evsiz, üstünde kendisini yağmurdan, çamurdan koruyacak hiçbir şey olmadan direnen yaklaşık 1 milyon 800 bin Gazzeliyi saygıyla selamladığını belirterek, Gazze'de şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Gazze'de insanların evlerinin, ailelerinin yanı sıra geleceklerinin yok edilmeye çalışıldığını belirten Kurtulmuş, ancak Gazzelilerin gönlünden vatan sevgisinin, millet sevgisinin ve ait olduğu topraklara aidiyetlerinin sökülüp atılamadığını vurguladı. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şimdi bunu gerçekleştirememiş olan, Filistin halkının karşısında aciz kalmış olanların yeni bir hayalin peşinde koşmaları anlaşılır gibi değildir. ABD Başkanı'nın, seçilir seçilmez ortaya koyduğu, ' Orta Doğu'da bir barış istiyor' sözlerinin hemen arkasından ABD'nin başkentinde gerçekleştirilen bu tiyatroda söyledikleri sözler asla kabul edilemez. Gazze, Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Gazze, sizin şirketlerinize satılık kupon bir arazi değildir. Gazze, asırlar boyunca Müslüman Filistin halkının kanlarıyla suladığı aziz bir vatan parçasıdır. Nasıl bizim için bu vatanın her bir köşesi, karışı aziz bir vatan parçasıysa Filistinliler, Gazzeliler için de Gazze toprakları öyle bir yerdir, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. İspatı da herhalde 1,5 yıldır fiilen her gün yapılmıştır, gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerine şu tavsiyeyi yapmak da hakkımızdır diye düşünüyorum; Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların yeni bir maceraya doğru Orta Doğu'yu sürüklemeye hakları yoktur. Böyle bir karara Orta Doğu'daki bütün halklar, bütün devletler karşı çıkacak, böyle bir gelişme asla gerçekleşmeyecektir. Onun için diyoruz ki Türkiye, barış vizyonuna sahip olmaya devam edecek ama sözünü en güçlü bir şekilde söylemeyi de sürdürecektir. "

Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin halkının başta var olma olmak üzere bütün haklarını, Filistin Devleti'nin egemenlik hakkını ve Gazze dahil Filistin topraklarının kutsal bir yer olduğunu ve bunların hepsinin de Filistin halkının kendi malı olduğunu her platformda destekleyeceğini belirterek, "Olmayacak duaya 'amin' demeyin diyerek ABD'nin yeni başkanını uyarıyor ve bu yanlış tutumdan acilen dönmesinin dünya barışı için de Orta Doğu barışı için de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

(Sürecek)