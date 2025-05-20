TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi. Kurtulmuş, "Yaptığım açıklamanın içerisinde ve hiçbir yerinde Alevi yurttaşlarımızı asla rencide edecek bir tek cümle yoktur. Bir tek Alevi kardeşimiz bile bundan üzüldüyse bundan dolayı hassasiyetimi ve üzüntümü ben de buradan ifade etmek isterim" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi.

"HASSASİYETİMİ VE ÜZÜNTÜMÜ BURADAN İFADE ETMEK İSTERİM"

Meclis Genel Kurulu'nda yönettiği oturum sırasında konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Yaptığım açıklamanın içerisinde ve hiçbir yerinde Alevi yurttaşlarımızı asla rencide edecek bir tek cümle yoktur. Eğer böyle anlaşıldıysa, bir tek Alevi kardeşimiz bile bundan üzüldüyse bundan dolayı hassasiyetimi ve üzüntümü ben de buradan ifade etmek isterim." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi

"ALEVİ YURTTAŞLARIMIZI ASLA RENCİDE EDECEK BİR TEK CÜMLE YOKTUR"

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Şırnak'ta yaptığım, Gabar'da yaptığım bir konuşmaya atıfta bulundu zannediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir yanlış anlaşılmayı önlemek bakımından bana bu fırsatı verdiği için. O konuşmamın bütünlüğü içerisinde Anadolu'nun geçmişteki birlik kardeşlik serüvenini anlatırken Selahattin Eyyubi'den, Sultan Alparslan'dan, Mervani'lerden, Şeddadi'lerden, İdris Zibidlisi'den örnek verirken yaptığım açıklamanın içerisinde ve hiçbir yerinde Alevi yurttaşlarımızı asla rencide edecek bir tek cümle yoktur. Eğer böyle anlaşıldıysa, bir tek Alevi kardeşimiz bile bundan üzüldüyse bundan dolayı hassasiyetimi ve üzüntümü ben de buradan ifade etmek isterim.

"TARİHİMİZDE YAPILACAK EN BÜYÜK İHANETTİR"

Söylediğim şey tam tersidir. Yani bu ülkenin Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Sünnileri hep beraber, biz Anadolu topraklarında ne zaman bir ve beraber olduysak, hep zaferlerle, hep büyük sevinçlerle dolu bir tarihe sahip olduk. Alevi'yi, Sünni'yi birbirinden ayırmak, Türk'ü, Kürt'ü birbirinden ayırmak aslında bizim tarihimizde yapılacak en büyük ihanettir. Kaldı ki hem taşıdığım Meclis Başkanı sıfatı dolayısıyla hem siyasi hayatımın her günü ortada olan bir insan olarak hayatımın hemen hemen birçok safhasında Hz. Ali Efendimizin, Mervan'ı Mısır'a vali olarak gönderirken söylediği şu sözü örnek olarak söylemişimdir. 'Bil ki ey Mervan insanlar ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir.'

"ALLAH'I VE PEYGAMBERİ TANIYAN HİÇ KİMSEYİ BİR DİĞERİNDEN AYIRT ETMEYİZ"

Biz insanların hepsini ya yaratılışta eşimiz olarak görür hiçbir şekilde ayırmayız. Ya da Müslümanları, Allah'ı ve Peygamberi tanıyan hiç kimseyi bir diğerinden ayırt etmeyiz. Dolayısıyla bizim kitabımızda Sünniyi Aleviden, Aleviyi Sünniden ayırt etmek yoktur. Eğer konuşmam bağlamından çıkartılarak, böyle bir anlam taşımışsa, incinen bir tek Alevi kardeşim bile varsa ondan dolayı üzüntülerimi ifade ederim."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi

NE DEMİŞTİ?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programında yaptığı konuşmada, "Bir başka ittifak ise Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail'e karşı Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi'nin yapmış olduğu bir büyük ittifaktır. 1514'te Çaldıran'da o ittifakımız Anadolu'daki Müslüman toplulukların başının daha dik bir şekilde dolaşmasına, esenlik ve birlik içerisinde birlikte var olmasını sağlamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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