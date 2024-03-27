Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi

Mersin'in Memleket Partili Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve Memleket Partisi'nden Tarsus Belediye Başkan adayı olan oğlu Ozan Bozdoğan'ın olduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.

İKİ KURŞUN DELİĞİ KAMERALARA YANSIDI

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Haluk Bozdoğan'a ait aracın sol tarafında iki büyük mermi deliği kameraya yansıdı. Belediye Başkanı Bozdoğan'a destek olmak için toplanan kalabalık ise, "Silah sıkmaya başladılar bize" diyerek duruma tepki gösterdi.

HALUK BOZDOĞAN KİMDİR?

Haluk Bozdoğan, 1 Ağustos 1963 yılında Tarsus'ta dünyaya geldi. Dumlupınar İlkokulu ve Kasım Ekenler Ortaokulu'da okudu. Tarsus Lisesi'den mezun oldu. 1981'de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1983'te üniversite sınavı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 1984'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçerek eğitimini burada tamamladı ve 27 Haziran 1987'de mezun oldu. 1987-1989 yılları arasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde göreve başladı. 1989'da Tarsus Çamlıyayla Sağlık Ocağı'da, 1999-2000 arasında Çamalan Sağlık Ocağı'da görev yaptı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan

2001-2011 yılları arasında Kütahya Şaphane İlçesi Sağlık Ocağı, Özel Bahşiş Sağlık Ocağı ve Fahrettin Paşa Mahallesi 8 Nolu Sağlık Ocağı, 2 Nolu Demirkapı Sağlık Ocağı ve Emekliler Cemiyeti Sağlık Ocağı doktorluğu görevinde bulunan Bozdoğan, aynı yıllarda Tarsus Askerlik Şubesi, Adliye ve cezaevi hekimliği yaptı. Bugüne kadar, Kardiyoloji, Netroloji, Dâhiliye, Üroloji, Hipertansiyon, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları 184 seminer sertifikası bulunan Bozdoğan, İnsan Kaynakları ile Halkla İlişkiler Uzmanlığı kurslarını bitirdi ve İş Yeri Hekimliği, Spor Hekimliği, Turizm Hekimliği sertifikalarına sahiptir. Tabipler Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Halk Derneği üyesi olan Haluk Bozdoğan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan

CHP'DEN İSTİFA EDİP MEMLEKET PARTİSİ'NE KATILMIŞTI

Haluk Bozdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Mersin Tarsus İlçesi Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak Tarsus Belediye Başkanı seçildi. Bozdoğan yerel seçimler öncesi 12 Ocak'ta partisi CHP'den istifa etti. Yerel seçimlerde bağımsız aday olacağını duyuran Bozdoğan, bir süre sonra ise Memleket Partisi'ne katıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve oğlu Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan adayı Ozan Bozdoğan

TARSUS'TAN OĞLU ADAY GÖSTERİLDİ

CHP'nin DEM Parti ile "Kent Uzlaşısı" yaptığı Tarsus'ta Memleket Partisi'nin adayı ve mevcut Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın adaylığı engellenmişti. Sonrasında Memleket Partisi Haluk Bozdoğan'ın oğlu Ozan Bozdoğan'ı Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi.