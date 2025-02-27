Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Ortaklarını tanımıyormuş

Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi! Ortaklarıyla ilgili sözleri ilginç
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı

Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İmralı heyeti bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 3. görüşmeyi gerçekleştirecek. İmralı'ya giden heyetin saat 17.00'de yapacağı açıklama için Diyarbakır ve Van'da dev ekranlar kuruluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla başlayıp İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerle devam eden sürece ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'ndan Dem Parti'nin İmralı'ya yapacağı üçüncü ziyaret için onay çıktı. DEM heyetinin ziyareti bugün gerçekleşecek.

GÖZLER SAAT 17.00'DEKİ AÇIKLAMADA

İlk başta ziyaretin ardından açıklamanın cuma günü yapılacağı söylendi. Ancak açıklamanın tarihi değişti. DEM Parti heyetinin bugün İmralı dönüşü saat 17.00'de İstanbul'da açıklama yapacağı öğrenildi. Açıklamanın Öcalan'ın çağrısını da içermesi bekleniyor.

Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

AHMET TÜRK DE HEYETTE YER ALIYOR

İmralı'ya giden heyette İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, deneyimli siyasetçi Ahmet Türk, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.

VAN VE DİYARBAKIR'DA DEV EKRANLAR KURULUYOR

DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak halkı meydanlara davet etti. Van il örgütü, "Asrın çağrısını Van'da kitlesel olarak karşılıyoruz" ifadeleriyle duyurduğu paylaşımında, Van halkını Kent Meydanı'na davet etti. Diyarbakır örgütü ise Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı'nda kurulacak dev ekranlarla açıklamanın canlı yayınlanacağını duyurdu.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI TALEBİ

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmralı sürecine ilişkin, "Yapılacak görüşmeden sonra beklenen tarihsel açıklamanın, tarihi çağrının nasıl yapılacağına ilişkin, bazı konular netlik kazanmamış olsa da mevzubahis açıklamanın görüntülü bir şekilde olmasını temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini de defalarca ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını ifade edelim" diye konuştu.

Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü. Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti. İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
img

Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü
img

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
500

Yorumlar (41)

Haber YorumlarıAli:

Hadi apppoyuda salacaksınız siz sonunda. Ama 2028 de Babayı alırsınız. Bekle gelirsin İktidara AKkkee. Pepe

Yorum Beğen279
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

bu bebek katiline neden neden neden

Yorum Beğen276
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Akrep kral merak etme Bebek katili dışarı çıkarılmayacak. Ama bunu ağzına sakız edenler çok bozuluyor.Örgütü fes ediyor adam neden zorunuza gidiyorki.Bırak örgüt bitsin Türkiye'de artık önüne baksın. yeter yıllardır verilen şehitler ve harcanan milyon dolarlar.

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme203
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

istanbul ve ankaraya da,dev ekran kursaydınız. mhp ve akp liler miting yapar biji apo diye slogan atarlardı

Yorum Beğen244
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Bebek katili için dev ekranlar kuruluyor .Nerden nereye….

Yorum Beğen195
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

U-TA-NI-YO-RUM.

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karaca:

apo ve destekçileri orçodur

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusa Mut:

Terörle müzakere edilmez mücadele edilir bunca yıl bunun için şehit verilmiştir suriyenin kuzeyinde kurdistana akp MHP onay verdiyse muzekare masasına kolkola girerler sonra kandırıldık demeyin

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHodemmi 042:

vay beeee koskoca devlet bir teroristtin ağzından çıkanı bekliyor yazık çok yazık terörle müzakere olmaz mücadele olur

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzkan Özkan:

Sonuç olarak bunlar tekrar terör estirirler ise daha yok edici ve sert olmalı devlet ..

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Tüm 41 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay

Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım

Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Elim kırılsaydı da yapmasaydım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.