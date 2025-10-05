Haberler

Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana gerçekleştirilen ilk seçim olma niteliğini taşıyan parlamento seçimlerinin başlamasıyla, 6 bin seçmen heyeti üyesinin vereceği oylarla 210 sandalyeli Suriye Parlamentosundaki 140 milletvekilinin seçilmesi ve kalan 70 milletvekilini Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ataması bekleniyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın geçici hükümetinin liderliğinde iç savaşın yaralarının sarılmaya çalışıldığı Suriye'de parlamento seçimleri için sandık başına gidiliyor.

Suriye'nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Aralık 2024 tarihinde devrilmesinden bu yana ülkede gerçekleştirilen ilk seçim, geçici ve dolaylı bir sistem altında yürütülüyor. Yerel saat ile sabah 09.00'da başlayan oylamalarda 6 bin seçmen heyeti üyesinin oy kullanması ve sandıkların 17.00'da kapanması bekleniyor.

Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

70 MİLLETVEKİLİ ŞARA TARAFINDAN ATANACAK

Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu'nun üçte ikisinin seçilmesi öngörülürken, geri kalan 70 milletvekili Devlet Başkanı eş- Şara tarafından atanacak. Yetkililer milyonlarca Suriyelinin savaş nedeniyle yerinden edildiği için güvenilir nüfus verilerinin bulunmadığını ve bu gerekçeyle genel seçim yerine söz konusu sistemin tercih edildiğini belirtti.

Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Ayrıca, daha önce Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Süveyda, Haseke ve Rakka vilayetlerinde seçimlerin güvenlik nedenleriyle ertelendiği belirtilmişti. Açıklamada, parlamentoda bu bölgelere bağlı 19 sandalyenin seçimler yapılana kadar boş kalacağı aktarılmıştı.

Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

"YALNIZA HÜKÜMET KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya konuşan Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nawar Najmeh, "Seçimler, yalnızca tamamen hükümet kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilebilecek egemen bir konudur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSercan Akkoç:

Bu nasıl seçim esad gitti şara geldi ne farkı var bu durumda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

İsrail ordusu başkent Şam'ın 25 kilometre güneyinde... peki Ahmed El Şara (İSRAİL'İN MASKELİ KÖPEĞİ, KUKLASI) nerede ???... Amerika'da BEYAZ SARAY'da kutlama yapıyor... İnanabiliyor musunuz ???. bu "İSRAİL'İN ADAMI" (Ahmed El Şara), Aralık-2024'te, Suriye'de bulunan Filistinli grupların SİLAHLARINA EL KOYARAK, SURİYE'DE FAALİYETTE BULUNMALARINI YASAKLADI... Bu Ahmed El Şara'yı iktidara getiren TERÖRİSTLER (BEŞAR ESAD'I DEVİRDİLER), hepsinin ellerinde "ASELSAN" marka telsizler ! RECEP sayesinde !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Vay be sözde yobazlar senesinde seçime gitti bize Demokrasi getirdiğini iddia edenlerin ilk seçimi bin dokuzyüz elli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı kadının saldırısına uğradı

Genç kadın, kıyafetini beğenmeyen kadının saldırısına uğradı
Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına mesaj: Çok teşekkür ederim

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına mesaj
Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

Ünlü sunucu İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.