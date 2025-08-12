Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı! 3 yeni üye dahil oldu

"Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında üçüncü kez toplandı.

KOMİSYONA 3 YENİ ÜYE KATILDI

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, "Her şeyden evvel, uyumlu bir şekilde, sonuç almak için çabalarını ortaya koyan komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tarihi dönemecinde demokratikleşme ile ilgili adımların konuşulması komisyonumuzun vazifesidir" ifadesini kullandı.

İyi Parti'nin komisyona üye vermeme kararını anımsatan Kurtulmuş, İyi Parti'ye ayrılan üç üyeliğin AK Parti, CHP ve Dem Parti'ye verildiğini kaydetti. Bu kapsamda AK Parti'den Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP'den Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Dem Parti'den İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyon için görevlendirildi.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantıda önce gruplardan gündeme ilişkin öneriler alınacak. Komisyon başkanı Numan Kurtulmuş da kendi önerilerini üyeler ile paylaşacak. Ayrıca milletvekilleri komisyonun dinlemesini istedikleri isimleri gündeme taşıyacak.

NE OLMUŞTU?

PKK'nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeleri görüşecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen toplam 12 partiden 51 üyeden oluşması öngörülmüş ancak, İYİ Parti komisyona katılmayacağını bildirmişti. İYİ Parti'ye düşen 3 üyeliğin AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılması kararı alınmış, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün saat 17.00'ye kadar söz konusu partilerden üye isimlerini bildirmelerini istemişti.

Yeni görevlendirmeden sonra komisyonda partilere göre üye dağılımı şöyle oldu:

AK Parti 22, CHP 11, DEM Parti 5, MHP 4, Yeni Yol Grubu 3, HÜDA PAR 1, Yeniden Refah Partisi 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve Demokrat Parti 1.

TBMM Tören Salonu'nda komisyonun ilk toplantısı 5 Ağustos'ta, ikinci toplantısı ise 8 Ağustos'ta gerçekleşmişti.