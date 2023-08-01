Cumhur İttifakı'nda İsveç çatlağı! Yeniden Refah, TBMM'deki oylamada ret oyu kullanacak

Yeniden Refah Partisi'nde, Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Yeniden Refahlı milletvekillerin İsveç'in NATO üyeliğine TBMM'de ret oyu kullanacaklarını belirterek "Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili TBMM'de yapılacak oylamada Kur'an-ı Kerim saldırılarını meşrulaştıran, teröristleri Türkiye'ye iade etmeyen, Terör örgütlerine yardım toplanmasını himaye eden ve açıkça meşrulaştıran İsveç'i reddedecek" dedi.

AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçen eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Yeniden Refahlı milletvekillerin İsveç'in NATO üyeliğine TBMM'de ret oyu kullanacağını söyledi.

61'inci Hükümetin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, geçtiğimiz ay, uzun yıllardır üyesi olduğu AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçiş yaptı. Yeniden Refah Partisinde, Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Kılıç, İhlas Haber Ajansı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"YENİDEN REFAH CUMHUR İTTİFAKI'NIN İÇİNDE"

Yeniden Refah Partisi'nin, Cumhur İttifakı'yla seçim ittifakı oluşturduğu hatırlatmalarında bulunan Kılıç, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini dile getirerek, "Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın içinde. Ayrılma yönünde bir hamle, adım, inisiyatif kullanılmadı. Bu yönde bir irade beyanında bulunulmadı. Doğrularına katkı vermeye, yanlışlarına dur demeye devam ettiğimiz sürece ve bu tutumumuz da rahatsızlık getirmediği sürece Cumhur İttifakının içerisindeyiz" dedi.

"LİSTEMİZİ DİKKATE ALDIKLARI SÜRECE İTTİFAKIN İÇİNDEYİZ"

Kılıç, ittifakın seçimlerden önce yapılan Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki 30 maddelik protokol listesinin dikkate alındığı sürece devam edeceğine işaret ederek, "30 maddelik talepler ve protokol listemizi dikkate aldıkları sürece Cumhur İttifakı içerisinde yer almaya, birlikte Türkiye'nin meselelerine çözüm olmaya devam ederiz. Ne zamanki 30 maddelik birliktelik listemizi dikkate almazlar, ya da doğruları azaltır yanlışları çoğaltırlar, o zaman siyasi liderlimiz ve karar mercilerimiz elbette konuyu gözden geçirmeye muktedirdir" ifadelerini kullandı.

KUR'AN-I KERİM'E YAPILAN SALDIRIYA DİKKAT ÇEKTİ

Kılıç, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirilecek olması hakkında da konuştu. İsveç'in Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK terör örgütü mensuplarını ülkesinde barındırdığına dikkati çeken Kılıç, Adalet Bakanlığının tüm iade taleplerine rağmen teröristlerin Türkiye'ye gönderilmediğini kaydetti. İsveç'teki İslamofobi'ye de dikkati çeken Kılıç, Kur'an-ı Kerim ve İslam'a yönelik saldırıların polis gözetiminde gerçekleşmesini de kınadı.

YENİDEN REFAH RET OYU KULLANACAK

İslam'a yönelik saldırıların İsveç yönetimi tarafından göz yumulduğunu belirten Kılıç, TBMM'deki İsveç'in NATO üyeliği görüşmeleri hakkında, "İsveç'in bu haliyle NATO ülkesi olmasını arzu etmiyoruz. İsveç bu yanlışlarından geri adım atmadıkça, geri adımını kurumsallaştırmadıkça kanuni ve yasal düzenlemelerle, mevzuatını bu bağlamda ele almadıkça İsveç, NATO üyesi olamaz. Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili TBMM'de yapılacak oylamada Kur'an-ı Kerim saldırılarını meşrulaştıran, teröristleri Türkiye'ye iade etmeyen, Terör örgütlerine yardım toplanmasını himaye eden ve açıkça meşrulaştıran İsveç'i reddedecek" açıklamalarında bulundu.