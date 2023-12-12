Suat Kılıç: Dün geceki saldırı hafifletilemez, yok sayılamaz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Dün geceki saldırı hiçbir şekilde tasvip edilemez. Küçük gösterilemez, Hafifletilemez, yok sayılamaz. Bu saldırı ortamına futbol sahalarını getiren iklimin de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çok iyi değerlendirilmesi, düşünülmesi üzerinde alınması gereken kararların bir an önce alınması gereklidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Öncelikle geçtiğimiz günlerde açık kalp ameliyatı geçiren genel sekreterimiz ve İstanbul milletvekilimiz Sayın Suat Pamukçu beyefendiye Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini bekliyoruz. ve yine bugün çok üzücü bir başka haber daha almış olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Bitmez acil olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı sağlık durumuyla ilgili açıklamaları yaptı. Durumunun ciddiyetini koruduğuna ilişkin paylaşımlarda bulunuldu. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnşallah tez zamanda iyi haberlerini alırız ve bir an önce sağlığına kavuşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarına kaldığı yerden devam etme imkanını yeniden yakalamış olur" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETİN 20 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKARILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Kılıç, asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının yapıldığını hatırlatarak "İşçi, işveren ve kamu kesimi bir araya geldi. Üzerinde durulan rakam maalesef açlık sınırına ilişkin rakamdır. Eldeki verilere göre kasım ayında dört kişilik çekirdek bir ailenin bir aylık açlık sınırı 14 bin 25 liraya ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemizde devam eden yüksek enflasyonist ortam nedeniyle aralık ayında bu rakamın 15 bin liraya yaklaşması beklenmektedir. Hal bu iken açlık sınırı nedir? Açmak lazım. Açlık sınırı anne baba ve iki çocuktan oluşan dört kişilik çekirdekli ailenin yeterli ve dengeli beslenmesi için gereken gıda ve ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik zorunlu minimum rakamdır. Mutfak giderleri dengeli ve yeterli beslenmeye yönelik mutfak giderleridir. Açlık sınırı olarak ifade edilen rakam ve bir aylık bedeli Kasım ayı sonu itibariyle 14 bin liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bunun içinde eğitim yok, sağlık yok, ulaşım yok, enerji giderleri ısınma giderleri yok, konut kirası yok. Bir ailenin insani yaşamı için gereken diğer zorunlu ihtiyaçların hiçbiri yok. Türkiye'nin bir an önce asgari ücret rakamını açlık sınırı üzerinden konuşmadığımız refahlı günlere kavuşmasını diliyor, temenni ediyoruz. ve asgari ücret rakamının da her kesimin katlanacağı fedakarlıklarla 20 bin liranın üzerine çıkarılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'7 BİN 500 LİRAYLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Türkiye'de hala en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira düzeyinde bulunduğunu ifade eden Kılıç, "7 bin 500 lira bir ailenin kirada oturuyor olması halinde 1+1 ya da 2+1 konut ihtiyacının karşılığı olan bir aylık kira rakamına denk gelmektedir. 7 bin 500 lirayla geçinmek mümkün değildir. Emeklilerimiz feryat ediyor. Beklenti bir hayli yüksek. Yeni yıl geliyor. 1 Ocak'la birlikte yeni emekli maaşları da açıklanmış olacak. Ama gerçek enflasyon rakamları dikkate alınarak gerçek mutfak enflasyonuna bakılarak piyasanın rasyosu göz önüne alınarak gerçekçi bir rakam tespiti yapılmalıdır. ve en düşük emekli maaşı bir aylık asgari ücretin altında olmamalıdır. Tek çıkar yol en düşük emekli aylığını bir aylık asgari ücrete eşitlemek şeklinde olacaktır. Bunu da yine hükümetimizden bekliyoruz. Elbette ki olayın işveren boyutu var. İşverenin de razı olması, rıza göstermesi lazım ki bu maaşlar nihayetinde asgari ücret maaşları, işveren tarafından ödenecek ama devlet burada işveren tarafını rahatlatabilir, vergilerden feragat etmek suretiyle kolaylık sağlayabilir. Çünkü ülkemizde artık asgari ücret sınırlı bir kesimin aldığı ücret olmaktan çıkmıştır. Asgari ücret Türkiye koşullarında iş hayatının çalışma hayatının Taban aylığı gösterge maaşı haline gelmiştir. Neredeyse diğer bütün kategorilerde ücrete yapılacak artışlar asgari ücretle yapılan artış oranında sağlanmaktadır. Dolayısıyla asgari ücret ülke genelinde maaşla çalışan sabit gelirde çalışanların yüzde 60'tan fazlasının bir aylık gelirini etkiler durumdadır. Olay bu derece önemli ve kritiktir" dedi.

'DÜN GECEKİ SALDIRI HAFİFLETİLEMEZ, YOK SAYILAMAZ'

Suat Kılıç, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rize spor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması olayı ile ilgili, "Elbette ki fiziksel saldırının fiziksel hasarları ortadan kalkacaktır. Ama atılan yumruğun, yere düşen hakeme atılan tekmelerin Türk futbolu ve spor hayatımız üzerinde yarattığı travmalar uzun süre zihinlerden silinmeyecektir. Bu travmatik ortamın kimseye bir faydası yoktur. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Komitesi alması gereken kararları almalı. Atması gereken adımları atmalı. Futboldaki bu şiddet ortamını artık noktalamalıdır. Konunun yönetim zaafı boyutuyla da ilgiliyiz. Önceki haftalarda maç sonunda kulüp başkanları tarafından yapılan ve şiddete açık çağrı içeren açıklamalara karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nun kayıtsız kalmış olmasının gelinen noktanın oluşmasında önemli bir etkisinin bulunduğunu gözlerden ve dikkatlerden kaçıramayız. Dün geceki saldırı hiçbir şekilde tasvip edilemez. Küçük gösterilemez. Hafifletilemez. Yok sayılamaz. Ama bu saldırı ortamına futbol sahalarını getiren iklimin de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çok iyi değerlendirilmesi, düşünülmesi üzerinde alınması gereken kararların bir an önce alınması gereklidir" diye konuştu.

'AK PARTİ TARAFINDAN BİZE GELMİŞ BİR BİRLİKTELİK TEKLİFİ MEVZUBAHİS DEĞİL'

Kılıç, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak durumuna ilişkin, "Bizden duymadıkça ittifak konusunda duyduğunuz bütün açıklamalar gerçek dışıdır. Sansasyonel açıklamalardır, asparagastır. ya da bazı adayların kendi partileri içerisindeki konumlarını kuvvetlendirmeye yönelik pazarlama çalışmalarıdır. Böyle bir görüşme yok. Herhangi bir aday endeksi bir yaklaşımımız söz konusu değil. Herhangi bir il, ilçe şartı tarafımızdan öne sürülmüş değil, AK Parti tarafından bize gelmiş bir birliktelik teklifi de mevzubahis değil" ifadelerini kullandı.