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Son Dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'le görüştü! Sürpriz ziyaret sonrası ilk açıklama

Politika Haberleri

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu çıkışta "Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ile ziyaret ettik" dedi. Yavaş ise "Akşener'den masaya dönmesini istedik, düşünecek. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok." ifadelerini kullandı. İYİ Parti Sözcüsü Zorlu ise "Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılıklarını teklif ettik" dedi.

6'lı Masa'nın cuma günü yapılan 12. toplantısı büyük bir krize sahne oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantıda liderlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini aday olarak önerdiğini ancak 4 liderin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasında karar kıldıklarını gerekçe göstererek masadan ayrıldı.

Millet İttifakı bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Saat 15.00'te yapılacak toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor.

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sürpriz ziyaret

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki Büyükşehir Belediye Başkanının, Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Toplantı sonrasında İmamoğlu şunları söyledi: "Bu ziyaretimizi Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin depremle birlikte yaşadığı zor günlerde memleketimizin geleceği açısından Altılı Masa'nın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Saygıdeğer genel başkanımızla duygularımızı paylaştık"

Yavaş ise şu ifadeleri kullandı: "Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Milletin ayrılığa tahammülü yok. Yaraları saracak şekilde bir araya gelmek milletimizin arzusu. Değerlendirecekler."

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sürpriz ziyaret

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşme sonrası şunları söyledi: "13'üncü Cumhurbaşkanının belirlenme süreci 2 Mart'taki toplantının ardından Sayın Genel başkanımız uzlaşma, istişare ile ilgili müzakere sürecini yürütmüştür. Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu duyan Sayın Genel Başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yeni bir öneri ile Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur. Başkanlarımızın ziyaretleri sırasında seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na aktaracaktır. Müzakere süreci devam edecektir. Akşener'in toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Meral Akşener Mansur Yavaş İYİ Parti Ankara Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (10)

zımpara kemal baybay:

Bizim oyumuz belli Reisle yola devam.

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mertcee27:

Bunlar kendilerini yönetemezken, devleti nasıl yönetecek?. Bunların tek derdi koltuk.

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Fatih :

siz bu restleşmenin sebebi pasta payıdır. adaylık kılıfına hiç gerek yok. eğer siz bugün gerçekten adaylık konusunda uzlaşamadıysanız zaten ülke yönetemeyeceksiniz demektir. size göre 1,5 senedir bu konunun konuşulmamış olması ve ilk konuşmada patlaması.. yazık memleketime

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