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Son Dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti! Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu

Son dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti'de Genel Başkan Vekilleri'nin Efkan Ala ve Mustafa Elitaş olduğunu söyledi. İşte AK Parti'nin A takımı...