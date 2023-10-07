Son Dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti! Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu
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Politika Haberleri
Son dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti'de Genel Başkan Vekilleri'nin Efkan Ala ve Mustafa Elitaş olduğunu söyledi. İşte AK Parti'nin A takımı...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.
LİSTEYİ ÖMER ÇELİK AÇIKLADI
Ömer Çelik toplantının ardından, "Kısıtlı sayıda arkadaşımızı MYK'ya aldığımızı ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MYK üyelerini açıklamıştır" açıklamalarında bulundu.
İŞTE YENİ MYK
- 1. Genel Başkan Vekili Efkan Ala,
- 2. Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş,
- Seçim İşleri Başkanı - Ali İhsan Yavuz
- Basın ve Tanıtım İşleri - Hamza Dağ
- Dış İşlerden Sorumlu - Zafer Kaya
- Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya
- Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Hayati Yazıcı
- Ekonomi işlerinden Sorumlu- Nihat Zeybekçi
- İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hasan Basri Yalçın
- Çevre ve Şehircilikten sorumlu - Çiğdem Karaaslan
- ARGE'den Sorumlu - Mustafa Şen
- Bilgi iletişim Bilgilerinden Sorumlu- Ömer İleri
- Genel Sekreterimiz Fatih Şahin