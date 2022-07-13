Son anketten çarpıcı sonuç! AK Parti'nin birinci olduğu Hatay'da tablo değişti, CHP liderliğe yükseldi

Türkiye 2023 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı. Seçime artık 1 yıl gibi kısa bir süre kalırken yapılan anketlerin sayısı da arttı. Anket çalışmalarına hız veren ORC Araştırma; Sivas, Zonguldak, Hatay, Elazığ ve Kahramanmaraş illerindeki vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verisiniz?" sorusunu yöneltti. 2018 yılındaki genel seçim sonuçları ile bu ay gerçekleştirilen anket sonuçları kıyaslandığında Ak Parti'nin yaşadığı oy kaybı dikkat çekti.

AK PARTİ SİVAS'TA YÜZDE 15 PUAN KAYBETTİ

Ankete göre Ak Parti, 2018 yılında yüzde 57.7 oy aldığı Sivas'ta yüzde 15.2'lik puan kaybı yaşadı. 2018 seçimlerine göre CHP yüzde 5.2, İYİ Parti yüzde 7.4 oy artırmayı başardı. Bu sonuçla AK Parti yüzde 39.5 ile liderliğini korurken CHP yüzde 20.4 ile ikinci, İYİ Parti yüzde 14.2 ile üçüncü sırada yer aldı.

ZONGULDAK'TA FARK KAPANDI

AK Parti'nin yüzde geçtiğimiz genel seçimlerde yüzde 46 oy aldığı Zonguldak'ta yüzde 10.7 puan kaybetmesi ankete yansıdı. CHP ve İYİ Parti sırasıyla yüzde 2.7 ile yüzde 8.8 oy artırdı. Anketten çıkan sonuçla birlikte AK Parti ve CHP arasındaki fark kapandı. Sonuçlara göre AK Parti, yüzde 35.3 ile birinci, CHP yüzde 33.5 ile ikinci, İYİ Parti yüzde 16.6 ile üçüncü oldu.

HATAY'DA CHP BİRİNCİLİĞE YÜKSELDİ

Hatay'da ise tablo yeniden şekillendi. 2018'de yüzde 36.2 oy oranı ile birinci olan AK Parti yüzde 9.1 puan kaybı yaşayarak ikinci sıraya geriledi. CHP oyunu yüzde 2.3 artırarak yüzde 32.9 ile ikinci olurken, İYİ Parti yüzde 8 oy artışıyla yüzde 14.5 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.

ELAZIĞ'DAİYİ PARTİ CHP'NİN ELİNDEN İKİNCİLİĞİ ALDI

AK Parti'nin yüzde 54.6 oy alarak diğer partilere fark attığı Elazığ'da birinci değişmezken AK Parti'nin yaşadığı oy kaybı gözlerden kaçmadı. Ankete göre AK Parti 2018'deki seçimlerdeki oy oranını yüzde 12.9 kaybederek yüzde 41.7'ye geriledi. CHP yüzde 10.7 olan oy oranını yüzde 15'e çıkarttı ancak İYİ Parti yüzde 9.8 artışla yüzde 17.5 oy oranına sahip oldu. Bu sonuçla İYİ Parti ikinciliğe yükselirken CHP Elazığ'da üçüncü parti oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA AK PARTİ OY KAYBETSE DE LİDERLİĞİ KAYBETMEDİ

AK Parti'nin kalesi olarak görülen illerden biri olan Kahramanmaraş'ta da yaşanan yüzde 15.4'lük puan kaybı anket verilerine yansıdı. Ankete göre AK Parti'nin 2018'deki seçimlerde yüzde 58.5 olan oy oranı yüzde 43.1'e geriledi. 2018'de ikinci olan CHP yüzde 5.7 puan artış yaşasa da üçüncü sıraya düşmeye engel olamadı. CHP'nin yüzde yüzde 15.5 puan ile üçüncü sırada yer aldığı ankette İYİ Parti yüzde 9.3 puan artışıyla yüzde 18.9 oy oranına erişerek Kahramanmaraş'ta en çok oy toplayan ikinci parti olmayı başardı.

İYİ PARTİ İKİ İLDE CHP'Yİ GEÇTİ

5 ildeki anket sonuçlarına göre AK Parti tüm illerde puan kaybı yaşarken CHP ve İYİ Parti oy oranını artırmayı başardı. Hatay'da 2018 seçimlerinde birinci çıkan AK Parti anket sonuçlarına göre ikinci sıraya geriledi. Elazığ ve Kahramanmaraş'ta ise CHP ikinciliği İYİ Parti'ye kaptırdı.