Son ankette sürpriz sonuçlar! CHP ve DEVA Partisi'nin oy oranı dikkat çekti

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 1-4 Nisan 2022 tarihleri arasında gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket çalışmasını yayınladı. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Konya, Mersin, Samsun,Antalya, Erzurum, Ağrı,Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van ve Adıyaman kentlerini kapsayan 18 ilde gerçekleşen çalışmaya 2010 kişi katıldı.

MİLLET İTTİFAKI'NA 36,2 OY ÇIKTI

Seçmen eğilimlerine dair sorulara verilen yanıtlara göre; araştırma grubunun yüzde 59,6'sı erken seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyorken ittifak tercihleri açısından yüzde 36,2'si "Millet İttifakı'na oy veririm", yüzde 34,9'u "Cumhur İttifakı'na oy veririm", yüzde 15,7'si "Oy verdiğim parti içinde olursa ancak oy verebilirim" yüzde 6,7'si "Hayır, hiçbir koşulda oy vermem" derken yüzde 6,5'i"Kararsız" olduğunu ifade etti.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMİYLE KARŞILAŞTIRILDI

Araştırma grubuna, çalışmanın temel sorularından olan "24 Haziran 2018'de gerçekleşen genel seçimlerde hangi partiye oy verdiniz?" sorusu da yöneltildi. Buna göre, katılımcıların yüzde 38,3'ü "AK Parti", yüzde 23,2'si "CHP", yüzde 9,1'i "HDP", yüzde 8,6'sı "MHP", yüzde 10,2'si "İYİ Parti", yüzde 0,8'i "Saadet Partisi" ne oy verdiğini söylerken yüzde 9,8'i "Oy kullanmadım" dedi.

CHP OYUNU 2,9 PUAN ARTIRDI

Aynı gruba yöneltilen "Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 28,9'u "AK Parti", yüzde 26,1'i "CHP", yüzde 10,7'si "İYİ Parti", yüzde 9,6'sı "HDP", yüzde 6,1'i "MHP", yüzde 3,3'ü "DEVA Partisi", yüzde 1,2'si "Gelecek Partisi", yüzde 0,5'i "Saadet Partisi" biçiminde yanıt verirken, yüzde 7,8'i "Kararsızım", yüzde 5,6'sı ise "Oy kullanmayacağım" dedi. Bu sonuçlara göre, AK Parti'nin 2018 Haziran seçimlerine göre 9,4 puan, MHP'nin 2,5 puan oy kaybettiği, CHP'nin 2,9 puan, HDP ve İYİ partinin 0,5 puan oy arttırdığı tespit edildi.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 33,4 OLDU

Kararsızların ve oy kullanmayacakların toplam oranının dağıtılması ile çıkan sonuçlar ise; yüzde 33,4 "AK Parti", yüzde 30,2 "CHP", yüzde 12,4 "İYİ Parti", yüzde 11,2 "HDP", yüzde 7,1 "MHP", yüzde 3,8 "DEVA Partisi", yüzde 1,4 "Gelecek Partisi", yüzde 0,6 "Saadet Partisi" oldu.

İLK DEFA OY KULLANANLAR

Öte yandan ilk defa oy kullanacakların da içinde yer aldığı 18-24 yaş grubunun yüzde 32'si CHP'ye, yüzde 19,8'i ise AK Parti'ye oy vereceğini bildirirken toplamda yüzde 15,1'inin "Oy kullanmayacağım veya kararsızım" dediği görüldü. Ayrıca HDP'ye oy verenlerin çoğunluğunun genç yaş gruplarından oluştuğu dikkat çekti.