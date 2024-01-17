Adalet Bakanı Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen 27 bin 300 liralık ceza için ilk yorum

Fatih'te kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2,5 yıllık hapis cezası 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç davada çıkan karara ilişkin, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu" dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ'A MAHKEMENİN KARARI SORULDU

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç'a, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un motokurye Yunus Emre Göçer'e otomobili ile çarparak ölümüne yol açtığı suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması ve bu cezanın para cezasına çevrilmesiyle ilgili değerlendirmesi soruldu.

"ŞİKAYETÇİNİN VAZGEÇMİŞ OLMASI BU SONUCU DOĞURDU"

Tunç gündemdeki soruya "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar, bu yönde oldu" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl hapse çarptırılmasına hükmetmişti. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sonrasındaki davranışları ve cezanın fail üzerindeki olası etkisini dikkate alan mahkeme, TCK'nın 62. maddesi gereğince indirim uygulayarak verilen cezayı 2 yıl 6 aya düşürmüştü. Mahkeme daha sonra sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı göz önünde bulundurarak sanığa verilen hapis cezasının 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetmişti.