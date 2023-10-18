Sol Parti Üyeleri İsrail'i Protesto Etti

Sol Parti üyeleri, Gazze'de hastaneleri hedef alan İsrail'i Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, "Bütün Ortadoğu halklarının kurtuluşu, Filistin halkının kurtuluşu emperyalizme ve siyonizme karşı mücadeleden geçer. Biz Türkiye'nin devrimcileri, yurtseverleri olarak onların emperyalizmine karşı savaşının, bu onurlu savaşın bir parçasıyız. Türkiye siyasetinin iktidarı ile muhalefeti ile ikiyüzlüleri, eğer Netenyahu'yu kınayıp Amerika'ya karşı tek bir söz dahi edemiyorsanız Filistin halkının davasından yana değil; siz Amerikan emperyalizminin taraftarısınız" dedi. Protestoda büyükelçilik önünde ABD bayrağı yakıldı.

Sol Parti üyeleri, Gazze'de hastanelere yönelik saldırısının ardından Koç Kuleleri'nde bulunan Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail'i protesto etti. Sol Partililer, "Katil, işgalci soykırımcı İsrail", "Emperyalistler, işgaciler; 6. filoyu unutmayın", "Mahirlerden Denize Filistin'e bin selam" sloganlarını attı. Basın açıklamasının ardından, ABD bayrağı yakıldı.

"İSRAİL'İN MEŞRU MÜDAFAA HAKKINDAN SÖZ EDENLER EN AZ NETENYAHU KADAR BU KATLİAMLARIN SORUMLUSUDUR"

Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, şunları söyledi:

"Filistin topraklarındaki bütün katliamlarını lanetliyoruz. Dün gece bir hastanede kadını, çocuğu, yaşlısı, yüzlerce insanı katlettiler. Bu iğrenç katliamı bu kanlı katliamı lanetliyoruz. Bu katliamın ve tüm katliamların tek sorumlusu faşist Netenyahu değildir. Günlerdir İsrail'e destek olanlar, günlerdir İsrail'in meşru müdafaa hakkından söz edenler en az Netenyahu kadar bu katliamların sorumlusudur.

Bugün katliamlar Filistin halkına yönelik bir imhaya, bir etnik temizlik savaşına dönüşmüştür. Bu katliam sonrasında Amerikan, Avrupa'ya sivillerin katledilmesini kınayan ikiyüzlülere aldanmayın. Onlar, Filistin topraklarında gezen bu İsrail canavarının en azılı dişleridir. Yıllardır Ortadoğuyu, yıllardır Filistin'i, halkları katlettiler. Amerikan emperyalizmi Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adı altında bütün Ortadoğu'da dinler savaşı, mezhep savaşı, etnik savaşlar yarattı. Bütün Ortadoğu'yu paramparça ettiler. Şimdi de Filistin halkına yönelik bu saldırının arkasında da Amerikan Emperyalizmi var.

"BİZ TÜRKİYE'NİN DEVRİMCİLERİ,EMPERYALİZMİNE KARŞI SAVAŞININ, BU ONURLU SAVAŞIN BİR PARÇASIYIZ"

Kim ki Ortadoğu'da kim ki Filistin'de bir barıştan söz edecekse önce Amerikan emperyalizmine ve siyonist İsrail'e 'hayır' demeyi bilmelidir. Bütün Ortadoğu halklarının kurtuluşu, Filistin halkının kurtuluşu emperyalizme ve siyonizme karşı mücadeleden geçer. Biz Türkiye'nin devrimcileri, yurtseverleri olarak onların emperyalizmine karşı savaşının, bu onurlu savaşın bir parçasıyız. Türkiye siyasetinin iktidarı ile muhalefeti ile ikiyüzlüleri, eğer Netenyahu'yu kınayıp Amerika'ya karşı tek bir söz dahi edemiyorsanız Filistin halkının davasından yana değil; siz Amerikan emperyalizminin taraftarısınız. Onun yanındasınız. İşte iktidardakiler, seçimden önce her meydanda her yerde Amerika'ya kafa tuttular. Ama seçimden sonra Amerika'nın NATO'nun hizasına geçtiler. O yüzden bugün kemküm etmek dışında hiçbir adım atmıyorlar. Eğer iktidardakiler gerçekten özgür ve bağımsız bir Filistin'den yanaysa, eğer gerçekten Filistin davasından yanaysa bugüne kadar İsraille ekonomik ve asgari tüm anlaşmaları iptal ederlerdi. Ülkemizdeki Amerikan üslerini kapatırlardı ama onlar bu ülke tarihi boyunca iş birlikçilikleri ile ünlülerdir. Bugün de Amerikan emperalizmine boyun eğip, Filistin davasını satanlar yine onlardır. O yüzden bugün ülkemizdeki barıştan yana olanlar, demokrasiden yana olanlar, kardeşlikten yana olanlar, onun baş düşmanına söz etmeden bunu savunmayacağını hepsi bilmelidir. Bizler, Filistin topraklarının parçasıyız. Bizim kalbimiz de bizim aklımız da Filistin halkının yanındadır. Denizlerin ayak bastığı o topraklar, bizim de topraklarımızdır. Mahirlerin davasına sahip çıktığı özgür ve bağımsız Filistin davası bizim de onurlu davamızdır.

"MEŞRU OLAN FİLİSTİN HALKININ YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜ DİRENİŞTİR"

Mücadele edilmesi gereken tek şey, Filistin halkının haklı, özgür ve bağımsız Filistin mücadelesidir. Meşru olan da haklı olan da Filistin halkının yıllardır sürdürdüğü direniştir. O yüzden biz, Filistin halkının bu meşru, bu haklı davasının ve direnişinin parçasıyız. Onlarla omuz omuzayız."