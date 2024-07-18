Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü

Sahipsiz hayvanları uyutmayı öngören yasa teklifinin görüşmeleri tartışmalarla başladı. TBMM'deki toplantıya mağdur aileler de katıldı. Muhalefet milletvekilleri, çocukları köpek saldırılarına uğrayan ailelerle tartıştı.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan, hasta olanların yanında sayıları kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan sahipsiz hayvanlara ötanazi öngören sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda da tartışmalı başladı.

MAĞDUR AİLELERDEN MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ilkokul öğrencisi Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz hayvanlara ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, CHP'li ve HDP'li vekillere tepki gösterdi.

"BENİM ÇOCUĞUM DİRİ DİRİ YENDİ, 10 YIL TEDAVİ GÖRECEK"

"Sen kimsin!" diye bağıran muhalefet vekillerine isyan eden baba Yılmaz, "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah'a çocuğumu alsın diye yalvardım." dedi. Acılı baba sinir krizi geçirirken muhalefet milletvekilleri "Çocukları alet etmeyin" diye bağırdı, bazıları ise baba Halil Yılmaz'ın üstüne yürüdü.

Antalya'da 2022 yılında sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra'nın annesi Derya Pınar, eşi Murat Pınar da TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda yapılan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemenin görüşmelerine katıldı.

ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Toplantı esnasında kanunla ilgili konuşan AK Partili milletvekilinin "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" ifadesine anne Derya Pınar destek verince, muhalefet milletvekilleri acılı anneye tepki gösterdi. Tepki karşısında şaşkına dönen anne Derya Pınar, ölen çocuğunun ayakkabılarını muhalefet vekillerine gösterdi. CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri ise "Senin çocuğunu AKP öldürdü." diyerek annenin üzerine yürüdüler.