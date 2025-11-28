Haberler

Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Güncelleme:
Aydın'da CHP'li ilçe belediyeleri 2014 yılından bu yana sürdürdükleri cenaze ve defin hizmetlerine son verme kararı aldı. Bu hizmetler sadece AK Partili Belediyeler tarafından yapılacak.

  • Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, cenaze ve defin hizmetlerinin ilçe belediyelerinden alınmasına yönelik CHP grubunun önergesini kabul etti.
  • Aydın'da cenaze ve defin hizmetleri artık sadece AK Partili belediyeler tarafından yürütülecek.
  • CHP'li belediyeler, maliyetli ve ekonomik yük olduğu gerekçesiyle cenaze ve defin hizmetlerini Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devretmek için önerge verdiler.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP grubunun cenaze ve defin işlerinin ilçe belediyelerinden alınmasına yönelik verdiği önergenin kabul edilmesi kararının ardından açıklama yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın'da cenaze ve defin hizmetlerinin sadece AK Partili Belediyeler tarafından yapılacağını söyledi.

"MALİYETLİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE..."

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, cenaze ve defin işlerinin ilçe belediyelerinden alınmasına yönelik alınan karar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erol şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda, 5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7. Maddesinin ikinci fıkrasının e) bendi gereğince İlçe Belediyelerinin de yasal görevi olmasına rağmen CHP'li belediyelerin, maliyetli olduğu ve ekonomik yük olduğu, gerekçesiyle cenaze ve defin hizmetlerini Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devretmek için verdikleri önerge kabul edildi. Bu karar, CHP'li belediyelerin yıllardır üstlenmesi gereken en temel ve en hassas görevi dahi yerine getiremediklerini, vatandaşın acılı gününde bile sorumluluktan kaçtıklarını açıkça göstermektedir. Yönetme iradesi sergileyemeyen bu zihniyet, hizmet üretmek yerine işi üzerinden atmayı tercih ederek, en zor anda vatandaşını yalnız bırakmıştır.

"VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Biz Buharkent Belediyesi olarak 11 yıldır yaşamın her anında olduğu gibi acı günlerde de hemşehrilerimizin yanında olduk. Mezarlık bakımları ile mezar açımından defin işlemlerine kadar tüm süreçlerde vatandaşımıza kesintisiz ve titiz bir hizmet sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Aynı meclis toplantısında AK Parti grubu olarak, ilçelerimizde bu hizmeti sürdürme irademizi bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyduk. Çünkü AK Parti olarak biz mezarlık ve defin hizmetlerini maliyet ve ekonomik yük olarak değil, insanı ve belediyeciliğin en temel hizmeti olarak görürüz. CHP'li belediyelerin kaçtığı sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu ifade eden önergemiz kabul edilmiştir. Artık Aydın'da cenaze ve defin hizmetleri sadece AK Partili Belediyeler tarafından yürütülecektir. Yani bir tarafta hizmetten kaçan, en temel belediyecilik görevini bile taşıyamayan bir anlayış, diğer tarafta vatandaşın acısına omuz vermeyi görev bilen, hizmet üretmekten geri durmayan AK Parti belediyeleri vardır. Aydınlı hemşehrilerimiz müsterih olsun. Bugün CHP'nin bıraktığı boşluğu yine AK Partili belediyeler dolduracak, vatandaşımızı yalnız bırakmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da milletimizin yanında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayça Elal
Haber YorumlarıErtan:

Bu kararı alanlar sanırım kendilerinin belediyeci olduğundan haberdar değiller. Belediye=Halka hizmet.

