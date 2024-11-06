Üye Girişi
Haberler

Sisi'den Trump'a tebrik: "Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşü Orta Doğu'ya barışı getirebilir"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve çok sayıda lider seçimlerde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşü Orta Doğu'ya...

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve çok sayıda lider seçimlerde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşü Orta Doğu'ya barışı getirebilir" dedi.

ABD'de yapılan seçimlerde zaferini ilan eden Donald Trump'a liderlerden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Trump'ı kutlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum. AB ve ABD sadece müttefik olmanın ötesindedir. Halklarımız arasında 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklık söz konusudur. O halde onlar için hizmet sunmaya devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise, ABD ve AB arasındaki müttefiklik ve tarihi bağlara vurgu yapan açıklamasında, "AB ve ABD kalıcı bir müttefikliğe ve tarihi bir bağa sahip. Müttefik ve dost olarak yapıcı işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. AB, kurallara dayalı çok taraflı sistemi savunurken güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir ortak olarak stratejik gündem doğrultusunda yoluna devam edecektir" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholze, "ABD oy verdi. Almanya güvenilir bir transatlantik ortak olmaya devam ediyor. Almanya ve ABD, on yıllar boyunca gelişen bir ortaklığı ve dostluğu paylaşıyor. Birlikte daha iyi olduğumuza inanıyoruz. Birbirimize karşı olmaktansa birlikte çalışarak çok daha fazlasını başarabiliriz" dedi.

Çin: "Çin'in ABD politikası tutarlı ve nettir"

Çin tarafından yapılan açıklamada ise, "barış içinde bir arada yaşamanın umut edildiği" kaydedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning yaptığı açıklamada, "Çin'in ABD politikası tutarlı ve nettir. ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve barış içinde yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine uygun şekilde ele alıyoruz" ifadesini kullandı.

"Kanada ve ABD arasındaki dostluk tüm dünyanın gıpta ettiği bir dostluktur"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak Trump'ı kutladı. ABD Başkanı Trump'ı yeni başkan olarak tebrik eden Trudeau, "Kanada ve ABD arasındaki dostluk tüm dünyanın gıpta ettiği bir dostluktur. Başkan Trump ile her iki ülke için de daha fazla fırsat, refah ve güvenlik sağlamak üzere birlikte çalışacağımızı biliyorum" ifadesini kullandı.

"Filistin yönetimi, ABD'nin 'Filistin halkının meşru isteklerini' destekleyeceğinden emin"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Filistin yönetiminin Trump'ın liderliğinde ABD'nin "Filistin halkının meşru isteklerini" destekleyeceğinden emin olduğunu söyleyerek, bölgede barış ve güvenlik için Trump'la birlikte çalışma arzusunu dile getirdi. Abbas, Filistin halkının özgürlük, kendi kaderini tayin ve uluslararası hukuka uygun devlet olma arayışına bağlılığını vurguladı.

Katar Emiri Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, "hem bölgede hem de küresel düzeyde güvenlik ve istikrarın desteklenmesinde" Trump ile bir kez daha birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşü Orta Doğu'ya barışı getirebilir" dedi. Trump'a başarılar dileyen es-Sisi, "Birlikte barışa ulaşmayı, bölgesel istikrarı korumayı ve Mısır ile ABD ve dost halkları arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" açıklamasını yaptı.

"Güney Kore-ABD geleceği daha parlak olacak"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol da Trump'ı tebrik ederek, "Sizin güçlü liderliğinizle Güney Kore-ABD geleceği daha parlak olacak. Sizinle yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Selman El-Suud tarafından yapılan açıklamada ise Trump tebrik edilerek, iki dost ülke ve halk arasında herkesin her alanda güçlendirmeye ve geliştirmeye çalıştığı yakın ilişkilere dikkat çekildi.

Taliban'dan "yeni dönem" umudu

Afganistan'daki Taliban yönetimi ise, Trump'ın seçilmesiyle ABD ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlamasını umduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi tarafından yapılan açıklamada, "Trump yönetiminin iki ülke arasındaki ilişkilerde somut ilerlemeye yönelik gerçekçi adımlar atabilir ve iki ülke arasında yeni bir dönemin başlayabilir" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Trump'ı tebrik eden liderler arasında yer aldı. Lula, "Trump'ı seçim zaferi ve ABD başkanlığına dönüşü nedeniyle tebrik ederim. Demokrasi halkın sesi ve saygı duyulması gerekiyor. Dünyanın daha fazla barış, kalkınma ve refaha ulaşması için diyaloğa ve ortak çabaya ihtiyacı var. Yeni hükümete şans ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.