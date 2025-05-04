Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor! İşte cenaze programının detayları

Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti. Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'IN CENAZE PROGRAMI

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programının detayları ise şöyle:

Bugün saat 11.00'de AKM'de Anma Töreni düzenlenecek.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

DEM PARTİ'DEN "CENAZE" AÇIKLAMASI

Dem Parti tarafından yapılan cenaze programı açıklamasında "Barış emekçisi yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder'i bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurluyoruz" denildi.

ÖLÜM NEDENİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Sayın Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve etek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

ERDOĞAN'DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için kürsüde başsağlığı diledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE VASIL OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı külliyemizde kabul etmiş ve yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

BAHÇELİ: HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı başsağlığı mesajında şunları söyledi: "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik.

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder Adıyamanlıdır, 1962 yılında doğdu, ilk ve orta okulu Adıyaman'da okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı. Ankara'daki darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı. Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu. Önder, bir çocuk babasıdır.