Şırnak'taki 500 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı Durdu mu?

Yeşil Sol Parti (YSP) Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrkmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Şırnak'taki 500 Yataklı Devlet Hastanesi'nin inşaatının durduğuna yönelik iddialar doğru mudur? Yüklenici firmanın taahhüt ettiği bitim tarihinde hastane inşaatının bitmemiş olması ihtimaline yönelik ne tür önleyici çalışmalar yapılmıştır" diye sordu.

YSP Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrkmez, yapımına 19 Eylül 2022'de başlanan ve 550 gün sonra tamamlanacağı belirtilen Şırnak 500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatının durduğuna ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Hastanenin inşaat alanında yaptığı incelemeler ve görüştüğü yetkililerin söz konusu iddiaları doğruladığını belirten İrkmez, iddiaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu. İrkmez'in verdiği soru önergesi şöyle:

"Yapımına 19 Eylül 2022 tarihinde başlanan ve 550 gün sonra tamamlanacağı belirtilen Şırnak 500 Yataklı Devlet Hastanesi, bugünlerde inşaatın durduğu haberleriyle Şırnak halkının gündemi haline gelmiştir. Hastanenin inşaat alanında yaptığım incelemeler ve görüştüğüm sorumlu kişilerin açıklamaları da söz konusu iddiaları doğrular niteliktedir.

"ŞIRNAKLI YURTTAŞLARIN SAĞLIĞA ERİŞİM HAKKI İHLAL EDİLMEKTEDİR"

Yüklenici firmanın hastaneyi teslim süresi 22 Mart 2024'te dolacak olmasına rağmen yani bitime 6 buçuk ay kala halen kaba inşaatın bitmemiş olması söz konusu hastanenin faaliyete girme tarihinin önemli bir süre daha uzayacağını bize göstermektedir. Yüklenici firmanın ve inşaata yardımcı olan diğer alt yüklenicilerin iş bıraktığına dair ciddi iddialarda söz konusudur. Bitimine az bir süre kala hastane inşaatının kendi takviminden geri bir noktada olması bundan sonraki çalışmaların sağlıklı yürümeyeceğine, denetim, muayene ve kabul işlemlerinin mevzuata aykırılık barındırabileceğine dair şüpheler uyandırmaktadır. Şırnaklı yurttaşların sağlığa erişim hakkı mevcut hastanelerin fiziksel kapasitelerinin yetersizliğinden, sağlık personeli ve ekipman eksikliğinden dolayı ihlal edilmektedir. Hem söz konusu hastanenin hem de diğer ilçelerde bulunan sağlık kuruluşlarının bir an önce hizmet verebilir konuma gelmesi önemini korumaktadır.

Bu bağlamda;

Şırnak'taki 500 Yataklı Devlet Hastanesi'nin inşaatının durduğuna yönelik iddialar doğru mudur?

Hastane ile ilgili denetimler ne sıklıkla yapılmaktadır?

Yüklenici firmanın taahhüt ettiği bitim tarihinde hastane inşaatının bitmemiş olması ihtimaline yönelik ne tür önleyici çalışmalar yapılmıştır"