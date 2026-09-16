Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında inceleme başlattı. Yapımda "Kazım Kaşifoğlu" adlı karakterin işleniş biçimi ve kullanılan "FG" plakalı araçlar üzerinden örgütsel propaganda yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçen başsavcılık, bölümlerde alt mesaj ve talimat aranması amacıyla uzman bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.
- Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.
- Dizide "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerdeki araçlarda "FG" harf grubunu taşıyan plakaların kullanılması, FETÖ propagandası şüphesini doğurdu.
- Soruşturma kapsamında senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajları inceleyecek özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi. Ekranların uzun soluklu yapımında yer alan senaryo kurguları, karakter isimleri ve araç plakaları üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına algı çalışması ile propaganda yapıldığı iddiaları adli takibe alındı.
PLAKA DETAYI VE İSİM BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; dizide "Kazım Kaşifoğlu" ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda "FG" harf grubunu taşıyan plakaların yer alması kamuoyunda ve adli makamlarda örgüt propagandası şüphesini doğurdu. Gelen yoğun ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından adli süreç resmen başlatıldı.
UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ
Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar tek tek detaylıca incelenecek.
YAPILACAK İNCELEMENİN SONUNDA...
Yapılacak teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli işlemler sürüyor.