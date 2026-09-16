Polisin yere sertçe fırlattığı genç 13 gün sonra hayatını kaybetti

Fransa'da bir polis memurunun müzik festivali sırasında 29 yaşındaki bir adamı yere fırlattığı anlar kameraya yansıdı. Başını sert şekilde yere çarpan adam, olaydan 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Carcassonne kentinde 21 Haziran'da düzenlenen Fête de la Musique festivali sırasında yaşanan olay, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla büyük tepki çekti.

Görüntülerde beş polis memurunun bir adamın etrafını sardığı görülüyor. Polislerden biri daha sonra adamı yakasından tutarak sert şekilde yere fırlatıyor. Yere düşen adam başını tutarak kıvrılırken, çevredeki bazı kişiler polislerin müdahalesine tepki gösteriyor.

Yerel basına göre adamın başında açık bir yara oluştu ve olayın ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

29 yaşındaki Youssef E., olaydan 13 gün sonra hayatını kaybetti. Ancak savcılık, şu aşamada polis müdahalesi ile ölüm arasında kesin bir nedensellik bağı kurulmadığını açıkladı.

9 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen otopside üçüncü bir kişinin müdahalesine işaret eden şüpheli yaralanmalar tespit edilmediği ve ölümün en muhtemel nedeninin toksikolojik olduğu belirtildi.

Buna rağmen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, kamu görevi yapan bir kişinin kasten şiddet kullanıp kullanmadığı konusunda ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Youssef'in kardeşi Hamza ise savcılığın kardeşi hakkında yaptığı bazı açıklamalara itiraz etti. Hamza, kardeşinin evsiz olmadığını ve uyuşturucu bağımlısı olmadığını söyledi.

“130 metrekarelik aile evimizde kendisine ait bir odası vardı. Uyuşturucu bağımlısı değildi. Festivalde arkadaşlarıyla esrar içmiş ve alkol almıştı, hepsi bu” diyen Hamza, olayın ailesini derinden sarstığını ifade etti.

Görüntülerdeki polis memurunun Carcassonne Polis Merkezi'nde gece vardiyasında görev yaptığı bildirildi. Polis memuru ve diğer ekipler, festival sırasında alkol ve uyuşturucu tüketildiği ihbar edilen bir grubun bulunduğu bölgeye akşam saatlerinde çağrılmıştı.

Fransa Polis Genel Müfettişliği olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, bu yılki Fête de la Musique kutlamalarında yaşanan diğer şiddet olaylarının da gündeme gelmesine neden oldu. Yetkililer festival gecesinde Fransa genelinde yüzlerce kişinin gözaltına alındığını açıklarken, Paris ve diğer kentlerde kavga, bıçaklama, cinsel saldırı ve hırsızlık vakaları da bildirildi.

Youssef'in ölümünün polis müdahalesiyle bağlantılı olup olmadığı ise devam eden soruşturmanın sonucunda netleşecek.