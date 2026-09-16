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Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir?

Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir? Haber Videosunu İzle
Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir?
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaret ettiği özel bir üniversitenin yemekhanesinde asılı bulunan LGBT bayrağına tepki gösterdi. Üniversite yönetiminin Alperen Ocakları bayrağı talebine "siyasi" yanıtı vermesini eleştiren Destici, "O siyasi olmuyor, bu siyasi oluyor öyle mi?" diyerek konuyu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) taşıdığını açıkladı.

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaret ettiği özel bir üniversitenin yemekhanesinde LGBT bayrağı bulunduğunu belirtti.
  • Destici, üniversite yönetiminin LGBT bayrağına izin verirken Alperen Ocakları bayrağına 'siyasi' gerekçesiyle karşı çıktığını aktardı.
  • Destici, konuyu YÖK'e taşıdığını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaret ettiği özel bir üniversitenin yemekhanesinde asılı bulunan LGBT bayrağına tepki göstererek konuyu Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) taşıdığını açıkladı. Katıldığı bir programda yaşadığı diyaloğu aktaran Destici, üniversite yönetiminin tutumunu eleştirdi.

"MALUM, BİLDİĞİNİZ BAYRAK"

Zengin bir aileye ait vakıf üniversitesini ziyareti sırasında yemekhanede dev boyutta bir LGBT bayrağı gördüğünü belirten Destici "Genel sekretere sordum, kafasını eğip 'Efendim malum, bildiğiniz bayrak. Yanındaki de onların eski bayrağıymış' dedi. 'Herkes buraya bayrak asabiliyor mu?' dedim, 'Asabilir' dedi. 'O zaman yarın buraya Alperen Ocakları bayrağı assınlar' deyince 'O biraz siyasi oluyor' karşılığını verdi" şeklinde konuştu. 

"KONUYU YÖK'E TAŞIDIM"

Üniversite yönetiminin LGBT bayrağını serbest bırakırken milli ve manevi sembollere karşı gösterdiği tavrı kabul edilemez olarak niteleyen Destici, bu duruma "O siyasi olmuyor, bu siyasi oluyor öyle mi?" sözleriyle tepki gösterdi. Destici, yaşanan bu olayı resmi makamlara ilettiklerini ve konuyu YÖK’e bildirdiklerini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumları4wxywg28mj:

boş adam

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Haber YorumlarıAYDIN ÇOLAK:

türk milletini iyice değiştirdiler bir eğitim kurumunda böyle bir bayrak yazıklar olsun nerde millî eğitim bakanlığı nerde

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Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Bu desticide aynı bahçeli gibi kendini nimetten sayıyor.

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