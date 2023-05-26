Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı

Türkiye'nin gözü kulağı 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde. Bir tarafta yüzde 49.5'lik kesimin desteğini alan Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8 oy alan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Erdoğan'ı; ittifak ortağı Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Yoğun geçen görüşme trafiği sırasında Özdağ ve Oğan'ın ellerinde tesbihlerle kahkahalar attıkları fotoğraflar, sürecin unutulmayanları arasına girmişti.

FOTOĞRAFLARIN ARKA PLANINI ANLATTI

Bugün CNN Türk ekranlarında canlı yayında gündemi değerlendiren Oğan'a, söz konusu fotoğraflar da soruldu. Fotoğrafların anlık olarak çekilip paylaşıldığını belirten Oğan, "Ümit Özdağ'la biz dostuz yine. Farklı tercihlerde bulunmamamıza rağmen dostluğumuz devam ediyor. Bizi destekleyenler kavga ediyor. Fotoğraftaki tespih sürekli elimde benim. Planlanmış bir kurgu değildi, tesbihin özelliği yok. Biz Özdağ'la beraber en başından beri tüm ihtimalleri konuşuyorduk. Bugün de konuşuyoruz, o gün de konuştuk. İhtiyaç olursa görüşürüz. İki medeni insanız, iki medeni siyasetçiyiz. Yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Biz bunu yaparken sosyal medyanın başına oturanlar kraldan çok kralcı. Küfürleşen, hakaretleşen... Bu günler geçecek. Yapmayın ya... Hakaret eden herkese dava açacağım, eleştirenlere değil." dedi.

İşte Oğan ve Özdağ'ın fotoğrafları: