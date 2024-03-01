Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; "Biz, Yaparız Diyorsak Yaparız"

Şile Belediyesi 31 Mart seçimleri kapsamında proje ve aday tanıtım toplantısı düzenledi. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören ve coşkuyla eşlik edilen toplantıda Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 5 yıllık süre zarfında hayata geçirdiği projeleri ve gelecek dönem Şile için tasarladıkları projeleri anlattı.

Şile Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen proje ve meclis adayları tanıtım toplantısında Genel Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri Atakan Yılmaz, Ensar Topçu, Tolga Ağar, Barış Özerol, AK Parti İstanbul İl Koordinatörü Ali Yazlı ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Aksu, Cenk Şener, Cumhur İttifakı siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları ve yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şile İçin Durmadan, Yorulmadan Çok Daha Fazlası İçin Çalışılacak

Proje ve aday tanıtım toplantısı, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kum sanatı sanatçısı Dr. Ramazan Yumrutepe'nin Şile temalı gösterisi ile devam eden gecede Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın 5 yılda gerçekleştirdiği projeleri anlatan video gösterimi gerçekleştirildi.

Başkan Ocaklı'nın kendi sesiyle seslendirdiği Memleket isterim Şiiri video gösterimi sonrada 2024-2029 Şile Belediyesi Projeleri tanıtıldı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın çalışmalarını ve hedeflerini anlattığı lansman Cumhur İttifakı Şile Belediye Meclis Üyesi adayları tanıtımı ile son buldu.

"Bizler De Şile'nin Yüzyılını İnşa Ediyoruz"

Şile Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İlhan Ocaklı, toplantıda yaptığı konuşmasında, "Biz Şile için yola çıkarken birlikte çalışma sözü verdik. Birlikte üreterek, birlikte kazanacağız dedik. 5 yılda zor şartlara göğüs gerdik. Bütün bu zorluklara rağmen ekonomimizi ve bütçemizi büyüttük, 2024 yılında 1 Milyar 254 Milyon liralık bütçenin alına imza attık. Küçülmedik, bütçemizi 20 kat büyüttük. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; "Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz." dedi bizler de Şile'nin Yüzyılını inşa ediyoruz. Bu 5 yıl içerisinde Şile'ye Belediye Hizmet Binasını inşa ettik ve çok kısa bir süre sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Kamusal anlamda idari binalarında inşası yapılıyor ve çok kısa zaman içerisinde onların da açılışı yapılacak. Gençlik Merkezi ve kütüphane projelerimizde kısa süre içerisinde gençlerimizin hizmetine açılacak." dedi.

"Üzerimize Düşen Ne Varsa Yerinde Getirdik."

Şile Belediyesi'nin gerek dünyada gerekse de Türkiye'de deprem, yangın, sel ya da pandemi ve benzeri her ne olumsuzluk afetleri yaşanırsa yaşansın hizmet bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdığı aktaran Şile Belediye Başkanı Ocaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"İçinde olduğumuz bu zor zamanlarda, bu zor coğrafyada çok şükür Şile Belediyesi olarak Şile'de olsun Türkiye genelinde bize ihtiyaç duyulan deprem bölgeleri olsun üzerimize düşen ne varsa yerinde getirdik. Başımızı öne eğmedik, "Ne yapalım bu koşullarda anca ufak tefek işleri yaptık." demedik, dimdik mücadele verdik. Her türlü zorluğa rağmen güçlü bir Şile Belediyesi inşa ettik. Sahada birbirinden büyük işlerin altına imzamızı attık. 5 yıl önce 2019 yılında göreve geldiğimizde 62 milyon lira olan Şile Belediye'mizin bütçesini 2024 yılında 1.245 Milyon liraya taşıdık. Tüm zorluklara rağmen büyümeyi başardık ve büyümeye de devam edeceğiz."

"Şile'nin Sayısız Doğal, Yöresel ve Turistik Değerleri Var."

Şile'nin İstanbul'un Mavi Bayraklı sahillere sahip tek ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Ocaklı, "Sahillerimizde kumullarımız çok özel. Kumullarımız tedavi edici özelliğe sahip. Bunu turizm açısından önemli bir değer olarak sunuyoruz. Şile palamudu önemli bir değer. İstanbul'un coğrafi işaretli ilk ve tek ürünü Şile Bezi'ydi. Şile Kestane Balı için de coğrafi işaret aldık. Şile palamuduna coğrafi işaret almak için de müracaat ettik. Şile'nin sayısız doğal, yöresel ve turistik değerleri var. Atalarımızdan kalan emanetler var. Bunları önümüzdeki süreçte festival ve etkinliklerle vatandaşlarımız ile buluşturmak istiyoruz. Şile Bezi fabrikasını açacağız, kadın istihdamı olacak. Dünyaca ünlü bu değeri bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle birlikte, Şile'nin 100 yılına imza attık. Köylerimizde yaşlı nüfusumuz çok. Onlarla ilgili huzurevi projemiz var. Evlatlarımız için de kolojik kreş düşünüyoruz. Evlatlarımız domates fidesini bilmiyor, tavuğu bilmiyor. Sadece resimlerde görüyorlar. Bu evlatlarımızı yetiştireceğiz. Teknoloji merkezini hayata geçirmek istiyoruz. Kongre merkezi için bir alan oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Biz, Yaparız Diyorsak Yaparız Asla Boş Vaatlerde Bulunmadık."

Sağlık, eğitim, gençlik ve spor, ulaşım, sosyal belediyecilik, çevre ve şehircilik alanında birbirinden değerli onlarca projenin tanıtıldığı toplantıda Şile Belediye Başkanı ve Başkan adayı İlhan Ocaklı, "Biz, yaparız diyorsak yaparız asla boş vaatlerde bulunmadık ve ne dediysek yaptık, daha da yapacağız. Elbette eksiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Tüm bunları yerine getirmek için tüm mesai arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz, vatandaş için, Şile için ve tüm Türkiye için çalışıyoruz." diye konuştu.