Şerafettin Can Atalay'ın tahliye başvurusu reddedildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın tahliye talebini reddetti. Kararda, yasama dokunulmazlığına getirilen istisnalar ve terör suçlarının Anayasa'nın 14. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

' Can Atalay'ın tahliye başvurusuna ret' başlıklı haber kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi. DHA

Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, - YARGITAY 3'üncü Ceza Dairesi, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın tahliye talebini reddetti. Oy birliği ile verilen kararda, Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Daire, Şerafettin Can Atalay'ın avukatının yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik talebini, şartların oluşmadığı gerekçesiyle reddetti. Oy birliği ile verilen kararda, Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.