Selçuklu Belediyesi Sızma Alparslan İlkokulunun resmi açılışı yapıldı

Eğitim yatırımlarına verdiği önemle öne çıkan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin Sızma Mahallesine kazandırdığı 8 Derslikli Selçuklu Belediyesi Sızma Alparslan İlkokulunun resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Gelecek nesillerin eğitimi ve ihyası için çalışmalarını her platformda sürdüren Selçuklu Belediyesi Sızma'ya kazandırdığı 8 Derslikli İlkokulla eğitim alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Açılışta konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı eğitim yatırımlarına olan hassasiyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

"Öğrencilerimize verdiğimiz sözü tuttuk"

Merkez mahallelerde olduğu gibi dış mahallelerde de ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda hizmet sunmaya davam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sızma Mahallemiz 2 bin 260 kişilik nüfusu ile Selçuklumuzun en büyük taşra mahallesi. Bu mahallemizde bir anaokulu, bir ilkokul ve bir ortaokul ile çocuklarımızın eğitim faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Bugün resmi açılışını yapacağımız Sızma Alparslan İlkokulumuzun bulunduğu yerde tek katlı 4 derslikli ve fiziki şartları uygun olmayan bir ilkokul vardı. 2 yıl önce yaptığımız ziyaret esnasında çocuklarımıza yeni bir okul yapma sözü vermiştik. Çok şükür geçen yıl başladığımız inşaat faaliyetini bir yıl içerisinde tamamlayarak yeni okul binamızı çocuklarımızın ve Milli Eğitim camiamızın hizmetine sunmuş olduk.

Toplam 1.585 m2 alana sahip olan Selçuklu Belediyesi Sızma Alparslan İlkokulumuzun belediyemize maliyeti güncel rakamlarla 21 milyon 581 bin Türk lirası. Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan binamızın bodrum katında; depo, arşiv odası, çok amaçlı salon ve teknik oda bulunuyor. Zemin katta; 4 adet derslik, müdür yardımcısı odası, öğretmenler odası ve diğer alanlar mevcut. 1.katta da yine 4

adet derslik, müdür odası, kütüphane, mescit ve diğer alanlar bulunmakta. Bu dönem hizmet vermeye başlayan okulumuzda şuan 140 öğrenci aktif olarak eğitim görüyor. Kırsalda ikamet eden nüfusumuzu da artırmaya çalışıyoruz. İnşallah mahallemizde nüfus artışı ile birlikte bu okulumuzdan tam kapasite ile toplam 300 öğrencimiz yararlanabilecek" dedi.

"Eğitim önceliğimizi yatırımlarımızla taçlandırıyoruz"

Eğitime öncelik vermeye ve bunu yatırımlarla devam ettireceklerinin altını çizen Başkan Pekyatırmacı, "Her zaman söylediğimiz gibi eğitim bizim önceliğimiz. Bu manada daha önce taşra mahallelerimizden Sarayköy ve Dağdere Mahallelerimize birer ilkokul kazandırmıştık. Yine merkezde Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere Şehit Erkan Kurşun İlkokulunu ve 4 okulumuza da kapalı spor salonlarını tamamlayarak eğitimin hizmetine sunduk. Sille Mahallemizde tarihi dokuya sadık kalarak tamamen ahşap taşıyıcılı ve Sille Taşı ile yaptığımız ilkokulumuz da tamamlanmak üzere. Geçen hafta temelini attığımız Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemizin yapımı devam ediyor. Konya Spor Lisemize ve Selçuklu Fen Lisemize kazandıracağımız kapalı spor salonlarının inşai faaliyetleri başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde onların da temel atma programlarını birlikte icra edeceğiz. Eğitim alanında fiziki yatırımlarımıza hızla devam ettiğimiz gibi okul dışı öğrenme ortamlarımızdan Sille Tabiat Okulu, Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi, Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi ve Kongre Merkezinde faaliyetlerine devam eden Selçuklu Sanat Akademimizden de öğrencilerimiz yoğun bir şekilde istifade ediyorlar. Son 3 yıl içerisinde toplam 36 atölyede 87.746 öğrencimize müfredat kapsamında eğitimler verdik. Bu noktada okul dışı öğrenme ortamlarımızdan öğrencilerimizin yararlanması için çok büyük emekleri ve gayretleri olan başta İl Milli Eğitim Müdürümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere Halk Eğitim Müdürümüze, tüm SEDEP yürütme ekibimize, koordinatör hocalarımıza ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitim alanındaki çalışmalarımızı kurumlarımızın iş birliği ve öncülüğünde ve desteklerinde inşallah artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Sızma Mahallemizin eğitim alanında tüm eksiklerini tamamlamış olduk"

Belediye hizmetlerini Selçuklu'nun her noktasına taşıdıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "Sızma Mahallemizde eğitim veren Şehit Muhterem Ak Ortaokuluna da daha önce suni çim saha yapımını tamamlamış ve aynı okulumuza halk kütüphanesini kazandırmıştık. Bugün açılışını yapacağımız ilkokulumuz ile birlikte Sızma Mahallemizde eğitim alanında tüm eksikleri gidermiş olduk. Tabi Sızma Mahallemize daha önce sözünü verdiğimiz yatırımlardan biride mahallemizi İstanbul yoluna bağlayan 14 km uzunluğundaki anayolumuzun asfaltlanması idi. Çok şükür geçen sene bu yolumuzun hem altyapısını iyileştirdik, hem de sıcak asfalt kaplama ile yaz kış hemşerilerimizin güvenle kullanabileceği yüksek standarda getirmiş olduk. Bu yıl da yeni Sızma bölgemizin anayolunda aynı çalışmayı yaparak 1,5 km uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde sıcak asfalt kaplamalı yolumu tamamladık. Bu yüksek standartlı yol çalışmalarımızın da Sızmalı hemşerilerimize ve mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhur İttifakı olarak ülkemizde olduğu gibi yerel yönetimlerde de hizmet çıtamızı sürekli yükseltiyoruz, yükseltmeye de devam edeceğiz. 4 gün sonra 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayacağız. Ben şimdiden bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Selçuklu Belediyesi Sızma Alparslan İlkokulumuzun mahallemize, ilçemize, şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Okulumuzun yapımında ve eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesinde emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve kıymetli ekibine, çalışma arkadaşlarıma ve katkı sağlayan herkese buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İnşallah bu okulumuzdan bilgili, donanımlı, ahlaklı, vatanına ve milletine bağlı nice başarılı nesiller yetişecek. Buna sonuna kadar inanıyorum. Programımıza katıldığınız için başta valimiz olmak üzere değerli protokolümüze ve sizlere teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Eğitime yapılan her yatırım geleceğe yapılan en akılcı yatırımdır"

Selçuklu Belediyemiz tarafından şehre kazandırılan kıymetli bir eserin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bin 585 metrekare alana sahip 8 adet derslikten oluşan Sızma Alpaslan İlkokulumuz inşallah mahallemizdeki önemli önemli bir ihtiyacı giderecek. Hepimizin malumu olduğu gibi bilgi en büyük servettir. Bu serveti korumanın ve aktarmanın yolu ise eğitimden geçiyor. Bu nedenle eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en akılcı yatırımların da hiç kuşkusuz başında geliyor. Merhum Turgut Cansever'in de ifade ettiği gibi şehirleri inşa ederken nesli ihya etmeyi unutursanız, inşa ettiğiniz o şehirleri unuttuğunuz, ihmal ettiğiniz o nesiller yıkar. Bu yüzden şehirleri ihya ederken nesillerin ihya edilmesinde oldukça önemsiyoruz. Bizler topraklarımızda büyük bir miras barındırıyoruz. Anadolu ve Mezopotamya binlerce yıl boyunca bilimin, sanatın ve eğitimin merkezi oldu. Tarihimizin bizlere bıraktığı öylesine güçlü bir mirasa sahipken, coğrafyamızı da yeniden bilim ve eğitimi merkezi yapmak hepimizin üzerinde düşen en büyük görevlerini de hiç kuşkusuz başında geliyor. Bugün hepimiz Konyamızı bir bilim ve eğitim şehir haline getirmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Konya modeli belediyecilik anlayışımızla ve ilçe belediyelerimizle omuz omuza çalışarak öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde devam ettirebilmeleri için bugüne kadar birçok çalışmayı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekle mükellefiz"

Dünya Çocuk Hakları Gününde Sızmalı çocuklar için güzel bir açılış günü olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Gazze'de İsrail tarafından yaşatılan vahşete dikkat çekti. Özer, "Maalesef Gazze'deki çocuklarımız Sızmadaki çocuklarımız kadar şanslı değiller. Bugün Gazze'deki çocuklarımız maalesef en temel haklarından uzaklar. Yaşama hakkından, eğitim hakkından uzak. Her 10 dakikada bir çocuğun kaybedildiği bir coğrafyada yaşıyorlar. Bizler bugün Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızla birlikte belki de dünyadaki bu yaşananlara karşı göstermiş olduğumuz tepkiyle en onurlu duruşu sergiliyoruz. Bizler Türkiye Yüzyılı Vizyonuna inanan bir siyasi örgütlenmenin temsilcileriyiz. Dolayısıyla hep birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Gazze'de yaşananları doğru okumamız gerekiyor. Çünkü eğer biz güçlü olmazsak, birlik beraberlik içerisinde olmazsak Allah korusun Gazze'de yaşananlar bu coğrafyayı alev alev etkisi altına alabilir" dedi.

"Selçuklu Belediye Başkanımız eğitim yatırımlarını her zaman önemsiyor""

Eğitimin hizmetinin odağında okulun yer aldığını ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan," Bugün mahallemiz açısından güzel bir gün. Eğitim hizmetini daha da iyileştirmek, çocuklarımızın yeni nesillerin bu eğitimden, öğretimden daha fazla istifade etmesi her annenin her babanın en büyük en önemli isteğidir. Bütün dünyada daha güçlü olmamız, daha güçlü aileler, şehirler, toplum olmamız eğitimden geçiyor. Devletimizin, hükümetimizin bu insanlarımızın hissiyatına tercüman olarak bu eğitim hizmetini iyileştirmesi çok önemli bir stratejik hedefimiz. Belediyelerimizin zorunlu hizmet alanları dışında da eğitime bu kadar yüksek derecede destek vermesi bizim için çok önemli. Bu vesileyle mahallemiz adına şehrimiz adına belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Selçuklu Belediyemiz ve Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet bey eğitim denince gerçekten hep koşturuyor. Eğitimle ilgili sağlıkla ilgili diğer kamu hizmetlerle ilgili hep koşturuyor ama eğitim denince çok daha fazla bu hizmeti önemsiyor, önceliyor. Bütün marifet severler eğitim camiasının adına anneler, babalar çocukların daha iyi eğitim görmesini isteyen insanlarımız adına belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah böyle bir ortamda yeni nesiller bu ilimden irfandan çok da fazla istifade edecekler. Hem medeniyetimizin değerlerinin geleceğe taşınması, hem kalkınma sürecimizden maddi kalkınmamız, kültürel kalkınmamız noktasından da bu eğitim hizmetleri buna da vesile olur temennisiyle okulumuzun hayırlı uğurlu olmasını, bu eğitim marifetinin her tarafa yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sızma Alparslan İlkokulu'nun açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Heyet daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Düzenlenen açılış törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, Konya İl Jandarma Komutan Vekili Albay Durmuş Yöndem, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Selçuklu İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Kavak, belediye meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - KONYA