Selahattin Demirtaş'tan Twitter'dan açıklama: 'Erdoğan'ın derdi Selo değil, koltuk'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, 'Yedi yıldır bizi hukuk dışı şekilde bir hücrede tutmasına rağmen meydan meydan dolaşıp iftira, hakaret yağdırmaktan geri durmayan AKP Genel Başkanı bize neden bu kadar düşmanlık ediyor? Lütfen okuyun' dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabında "Yedi yıldır bizi hukuk dışı şekilde bir hücrede tutmasına rağmen meydan meydan dolaşıp iftira, hakaret yağdırmaktan geri durmayan AKP Genel Başkanı bize neden bu kadar düşmanlık ediyor? Lütfen okuyun" notuyla bir açıklama yaptı. Demirtaş, "Mesele benim hapisten çıkıp çıkmamam değil, ben halkım için 100 yıl da kalırım hapiste ama Erdoğan'ın derdi Selo değil, koltuk. Yeterince açık değil mi" dedi.

Halen cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabını avukatları aracılığıyla kullanıyor. Demirtaş, Çözüm Süreci döneminde İmralı Cezaevi'nde yaşananlara dair izlenimlerini de aktardığı bir mesajı bu akşam Twitter'dan paylaştı.

Demirtaş, Twitter mesajına; "Yedi yıldır bizi hukuk dışı şekilde bir hücrede tutmasına rağmen meydan meydan dolaşıp iftira, hakaret yağdırmaktan geri durmayan AKP Genel Başkanı bize neden bu kadar düşmanlık ediyor? Lütfen okuyun" notunu düştü.

"ERDOĞAN'IN DERDİ SELO DEĞİL, KOLTUK. YETERİNCE AÇIK DEĞİL Mİ"

Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı açıklaması şöyle sona eriyor:

"Yani Erdoğan'ın saray ve saltanat oyunlarına kanmayıp planlarını bozduğumuz için bize bu kadar düşmanca davranıyor. Vatansever veya milliyetçi olduğu için ya da barış istediği için değil.

Tüm halka bir çağrıyla bitirmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, merak etmeyin. Barışı, huzuru mutlaka sağlayacağız, birlikte bir arada, kardeşçe yaşayacağız. Buna bugüne kadar engel olan kişi Erdoğan'dır.

14 Mayıs'ta sandığa gidin ve bunca zulmü yaşatan, kendi sarayı ve koltuğu için ülkeyi yangın yerine çeviren bu şahsa hak ettiği demokrasi dersini verin. Oyunuzu değişim için kullanın.

Mesele benim hapisten çıkıp çıkmamam değil, ben halkım için 100 yıl da kalırım hapiste ama Erdoğan'ın derdi Selo değil, koltuk. Yeterince açık değil mi?"