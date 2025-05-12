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Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili "Bu tarihî adımı Sırrı Bey'in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz" dedi. Demirtaş ayrıca sürece destek veren aktörleri tek tek sayarak teşekkür etti.

DEM Parti milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. DEM Parti, Demirtaş'ın Buldan aracılığıyla gönderdiği mesajı paylaştı.

AKTÖRLERE TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Demirtaş, terör örgütü Pkk'nın fesih kararıyla ilgili kaleme aldığı yazıda, "Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. Sırrı Bey'in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz. Pkk'nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli'ye, Sn. Özel'e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk'e ve Sn. Pervin Buldan'a teşekkür ediyoruz.

"SIRRI BEY'İN HATIRASI DOĞRULTUSUNDA ATILMIŞ BÜYÜK BİR ADIM"

Bu tarihî adımı Sırrı Bey'in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz. Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye'nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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