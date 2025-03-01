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Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın PKK'yı tasfiye çağrısının ardından ilk kez değerlendirmede bulundu. Barış vurgusu yapan Demirtaş, "Başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. Savaş, silah, şiddet, terör, kan, gözyaşı, ölüm ve yıkım bitsin isteniyor kardeşlerim" dedi. Demirtaş provokasyona da dikkat çekti.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın PKK'yı tasfiye çağrısının ardından yazı kaleme aldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Gazete Duvar'da yayınlanan yazısında, barış vurgusu yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Öcalan'ı kastederek, "Başarılı olmaları için elimden geleni yapacağım." dedi. Demirtaş, "Savaş, şiddet ve yıkım sona ersin, gerekli hukuki ve siyasi adımlar TBMM'de atılsın." ifadelerini kullandı.

PROVOKASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Provokasyona işaret eden Demirtaş, "Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir. Bir başka zorluk da ulusal, bölgesel ve küresel çıkar gruplarının savaşa endeksli her türlü kazanımını, konforunu ve çıkarını kaybetme telaşıyla yapılacak provokasyonlardır." ifadelerini kullandı.

Demirtaş devamında, "Bu zorlukları aşmak kolay olmasa da imkansız değil. Öncelikle barışa inanan, barışı isteyen herkesin tüm iyi niyetiyle bu sorunların aşılması için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"ARAYIŞ MEYVESİNİ VERDİ"

Demirtaş'ın yazısından ilgi çekici kısımlar şöyle:

"Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan'ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da. Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir."

"NE YAPILMAK İSTENDİĞİNİ BEN ANLATAYIM"

Savaş, silah, şiddet, terör, kan, gözyaşı, ölüm ve yıkım bitsin isteniyor kardeşlerim, hepsi bu kadar. BİTSİN İSTENİYOR! Tabii gerekli tüm hukuki ve siyasi alt yapının TBMM zemininde oluşturulması kaydıyla.

"BARIŞTAN KORKMA KARDEŞİM"

Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim. Türk, Kürt el ele vermekten, Türkiye'yi büyütmekten korkma. Bölgeyi barışa taşıyacak her adımı desteklemekten korkma. Korkma ki bu defa silahları susturup siyaseti konuşturabilelim. Siyasi mücadeleyle de yoksulluğu, işsizliği, açlığı, adaletsizliği ve eşitsizliği hep birlikte yenelim. Savaşa harcanan milyarlarca doların doğrudan halka harcanmasını sağlayalım. Barışın aynı zamanda ekmek, aş, iş olduğunu unutmayalım.

Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Oyunun özeti. Olay farklı.. Şu anda anayasaya göre RTE tekrar seçime giremiyor. Ancak Anayasa değişikliği yapılırsa girebilir. Şuanda AKP ve MHP oyları değişiklik için yetmiyor. Destek oy gerekli AKP ye DEM parti oyları gerekli. DEM de TBMM'de oy vermek için APO diyor. MHP DEM'i ikna için uğraşıyor. Olay bu. Gerisi göz boyama , aldatmaca. Uyanın biraz.

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Haber YorumlarıXYZ.:

Teröristle el sıkışmak, el sıkışanların acizliğini ve yetrsizligini gôsterir. Sayin Erdoğana sayin dememin tek sebebi bugün cb makamında bulndugu icindir ama gonlumde hic bir degeri yoktur. Gozumde de tarihe kara lekeyle gecmis, teroristten oy dilenen bir partinin baskanidir. Benim icin akp rezil bir partidir.

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Haber YorumlarıBurak Tezel:

Bu savaşta aktif görev almış bir vatandaş olarak söylüyorum: Önümüze bakalım. Kan davası gibi ısıtıp ısıtıp birbirinizi gazlamanın faydası kime var, bir düşünün..

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Haber Yorumlarıhüseyin yilmaz:

inşallah güçlü bir Türkiye için bu sorunuda hep beraber çözeceğiz...

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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Yarın senide çıkarırlar sende barışın temsilcisi olursun merak etme

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Haber YorumlarıRealist:

Gerekli hukuki ve siyasi adımlar atılmalı diyor... Başta apo ve kendi olmak üzere tüm teröristlere af, sonra apoya dem başkanlığı ve seçimlere girme hakkı...

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Birgun seloyuda turkiyeyi yönetenlerin içinde görmek gerekir. Adam gibi adam. Başka partide olsaydı bugün yöneten oydu. Eskilerin miadı bitti. Yeni beyinler lazım.

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Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Gerekli hukuki ve siyasi adımlar neler????? Terörist ile pazarlık mı yapılıyor????

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