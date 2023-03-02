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Seçimlere az bir zaman kala kritik hamle! AK Parti'de 5 il başkanı değiştirildi

Politika Haberleri

Seçimlere az bir zaman kala kritik hamle! AK Parti'de 5 il başkanı değiştirildi

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin illerindeki il başkanlarını değiştirildi. Görevden alınan il başkanlarının yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Ak Parti'de beş ilin il başkanları değiştirildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "uygun görmesiyle" Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin illerinde il başkanlarının değiştirildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir atandı.

Bu görevden alma ve atamalardan sonra akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur" şeklindeki açıklamaları geldi.

Bu açıklamalardan sonra Ankara kulisleri hareketlenmişti.

Seçim Sonuçları

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