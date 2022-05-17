Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Meslek Odalarının Temsilcileriyle Buluştu - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'e kaliteli hizmet sunmak adına katılımcı anlayışla Sivil Toplum Buluşmalarını sürdürüyor. Periyodik bir şekilde düzenlenen toplantıların 5'inci oturumunda Seçer, kentte aktif görev yürüten meslek odalarıyla buluştu. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen buluşmada meslek odalarından temsilciler öneri ve taleplerini dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sivil Toplum Buluşmalarının 5'inci oturumunda kentteki meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldi.

"TOPLANTILARI YASAK SAVMAK İÇİN DEĞİL, GERÇEKTEN SİZLERDEN FAYDALANMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Seçer, yönetim olarak kente dair alacakları kararlarda sivil toplum kuruluşları ile fikir alışverişinde bulunmanın kendilerine önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek, 2020 yılında başlattıkları sivil toplum kuruluşu buluşmalarını önemsediklerini söyledi. Başkan Seçer, "Biz bu toplantıları yasak savmak için değil, gerçekten sizlerden faydalanmak için yapıyoruz ve bu toplantıları geleneksel hale getirmek istiyoruz. Sizlerin de vasıtasıyla birçok şeyi görebiliyorum ya da karar alırken sizlerin de görüşlerine başvuruyorum. Hiç aklımıza gelmeyen bir öneriyi sizler söyleyebiliyorsunuz" diye konuştu.

Büyük önem verdikleri Teksin'e ilişkin de konuşan Başkan Seçer, haftada en az 15 bin çağrı aldıklarını belirterek, "Genel anlamda Teksin uygulamasını daha da yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi. Başkan Seçer, katılımcılara da Teksin uygulamasını telefonlarına indirmeleri çağrısında bulundu.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİÇBİR PROJESİNİ OYA TAHVİL EDEREK YAPMIYOR"

Tarımsal hizmetlere dair de bilgiler veren Seçer, tarıma 3 yılda 68 milyon lira destek verdiklerini anımsatarak, "Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesini "Yılda 60 aileyi hayvan işletmecisi haline getiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi hiçbir projesini oya tahvil ederek yapmıyor" dedi.

"SOSYAL POLİTİKALAR DENİLDİĞİ ZAMAN MERSİN AKLA GELİYOR"

Kazanç Projesi'ne de değinen Başkan Seçer, hayata geçirdikleri her projenin sonuç odaklı olduğunu vurguladı. İstihdamda olduğu gibi hayata geçirdikleri projelerde de kadınlara pozitif ayrımcı bir anlayışla yaklaştıklarını sözlerine ekleyen Seçer, "Türkiye'de ses getiren, sosyal politikaları uygulayan bir belediyeyiz. Türkiye'de Mersin Büyükşehir denildiği zaman sosyal politikalar akla geliyor ya da tam tersi sosyal politikalar denildiği zaman Mersin akla geliyor" dedi.

Pandemi döneminde fedakarca mücadele ederek yaşamını yitiren kahraman sağlık emekçilerinin anılacağı bir pandemi anıtının yapımı yönünde kendilerine sunulan talebi olumlu yanıtlayan Başkan Seçer, yakın zamanda bu anıtın yapımı için gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı. Mersin'de halka açık alanlara dair yürüttükleri çalışmalar hakkında da değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, Tarsus Doğa Parkı ve Tarsus Gençlik Kampı ile ilgili "Halka açık yerler buralar. Kar olarak bakmıyoruz hiçbir şeye ya da dar kalıplara sıkıştırmıyoruz" diye konuştu.

"BİYOKÜTLE TESİSİ KURUYORUZ"

Çevreci çalışmalardan da söz eden Seçer, Tarsus OSB'de 100 dönümlük bir alanı 2019 yılında satın aldıklarını belirterek, "O alanın 20 dönümüne biyokütle tesisi kuruyoruz. İlgili firmayla da mutabakatı sağladık. Özellikle bizim budamalarda elde ettiğimiz atıklar peyzaj çalışmalarında çok sorun oluyordu. İlçe belediyelerinin de öyle. Bir de Hal'deki sebze atıkları var. Onları da ekonomiye bir değer olarak katacağız çünkü elektrik enerjisi üreteceğiz. Böyle güzel bir çalışmamız var. Çevre yatırımlarımız da var" dedi. Şişecam ile yaptıkları protokolü de hatırlatan Seçer, protokol gereği Karaduvar'da derin deşarjı yapılan arıtılmış suyun artık sanayide kullanılacağını söyledi.

"HER SEKTÖRÜN, KENDİ ALANINDAKİ UZMANLARIYLA BURADA FİKİRLERİN AKTARILMASI VE BUNA YÖNELİK DE ŞEHRİN GELECEKLE İLGİLİ PLANLANMASINI ÇOK DOĞRU VE OLUMLU BULUYORUZ"

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, yapılan toplantıların sivil toplum kuruluşlarının fikirlerinin alınması açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Çok doğru bir şey. Sonuçta belediyelerin önemli hizmet alanlarından biri halkı ise halkla da bire bir ilişkili olan toplum kuruluşlarının görüşlerine önem vermesi bizim için çok önemli. Belirli periyotlarda en azından şehrimizin içinde bulunduğu durumla ilgili her sektörün, kendi alanındaki uzmanlarıyla burada fikirlerin aktarılması ve buna yönelik de şehrin gelecekle ilgili planlanmasını çok doğru ve olumlu buluyoruz" dedi.

Başkan Seçer'le iletişimlerinin de oldukça iyi olduğunu söyleyen Sağır, "Vahap Bey'in göreve geldiği günden bugüne kadar her türlü şeyde rahatlıkla iletişim kurabildiğimiz, randevu aldığımızda rahatlıkla randevumuza geri dönüşlerin yapılabildiği, bir talebimiz olduğunda da hızlı bir şekilde geri dönüşler alabildiğimiz bir dönem yaşıyoruz" diye konuştu.

"KENT YÖNETİMİYLE İLGİLİ, KENTİN SORUNLARIYLA İLGİLİ BİRE BİR BAŞKANLA GÖRÜŞME İMKANIMIZ OLUYOR"

Mersin Gözlükçüler Odası Genel Sekreteri Ali Sağlam, Başkan Seçer'le bire bir iletişim kurma noktasında toplantıların önemli olduğuna vurgu yaparak, "Çok olumlu görüyoruz. Çünkü kent yönetimiyle ilgili, kentin sorunlarıyla ilgili bire bir Başkanla görüşme imkanımız oluyor. Yani sorunlarımıza geri dönme süresinin kısalığı bence olumlu bir gelişme. Güzel bir şey, daha önce yaşamadığınız bir duygu. Sağ olsun Başkanımız sayesinde böyle bir duyguyu da yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BAŞARILI BİR ÇALIŞMA OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir, daveti oldukça önemsediğini belirterek, "Mersin'in dinamikleri ve sivil toplum örgütlerinin çok önemli bir yeri var. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız da toplumla iç içe olan bir belediye başkanı ve belediyeyi de yönetirken gördüğümüz kadarıyla hizmetlerde daha çok insan odaklı hizmetler sunuyor. Bu noktada da sivil toplum örgütlerinin görüşünün alınması, onlarla bu noktada birlikte hareket etmesi bence önemli bir husus. Bu noktada başarılı bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Biz Baro olarak zaten Sayın Belediye Başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. İstediğimiz zaman kendisiyle rahat bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Bu noktada kendisine teşekkür ediyoruz. Baro'yu önemseyen bir belediye başkanımız var" dedi.

"DEMOKRASİNİN VE SORUNLARI ÇÖZMENİN EN ÖNEMLİ ARACI TOPLANTILARDIR"

Mersin Tabip Odası Başkanı Nasır Nesanır ise yapılan toplantıların demokrasinin önemli bir aracı olduğuna vurgu yaparak, "Büyükşehir'in emek ve demokrasi örgütleriyle beraber hareket etmesi, toplantıya çağırması, ilin sorunlarını tartışması ve bunun neticesinde de bunların bir çözüm yoluna gidilmesi çok değerli ve anlamlıdır. Çünkü demokrasinin ve sorunları çözmenin en önemli aracı toplantılardır. Burada bir ayrışmaya gidilmeden, herkesin toplantıya çağrılması anlamlı ve önemlidir" dedi.

"AYNI ŞEYİ DEVLET KURUMLARINDA GÖREMİYORUM"

Toplantılar dışında da Büyükşehir Belediyesi ile iletişimlerinin sorunsuz olduğuna vurgu yapan Nesanır, "Çok iyi. Bir sıkıntı ya da sorun olduğunda iletişime geçiyoruz ama mesela bu aynı şeyi devlet kurumlarında göremiyorum. Mesela sağlık alanında çok ciddi sorunlar var. Yani biz istiyoruz ki diyalog kuralım. Sağlık alanındaki yöneticilerle, ilin sağlık sorunları çözmede ortak hareket edelim. Hekimlerin çözülemeyen kronikleşmiş sorunları var. Diğer sağlık çalışanlarının sorunları var. İstiyoruz ki bunu bir diyalog içerisinde çözelim ama onlarda o yaklaşımı şu ana kadar göremedik genel olarak" diye konuştu.