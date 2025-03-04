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Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

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Aile mahkemelerindeki yargılama usulleri sil baştan değişiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte boşanma davaları hızlandırılacak, mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet davaları ayrı yürütülecek. Ömür boyu nafaka durumu ise belli şartlara bağlı olacak.

Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenleme, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hayata geçirilecek. Aile hukukundaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla oluşturulan "Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu" uluslararası örnekleri de inceleyerek yeni bir sistem oluşturuyor.

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre çalışmanın ana gündem maddeleri arasında boşanma sürecinin hızlandırılması ve süresiz nafaka uygulamasının yeniden düzenlenmesi yer alıyor.

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

BOŞANMA DAVA SÜRECİ KISALACAK

Mevcut sistemde boşanma davası ile nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konular tek dosya üzerinden yürütüldüğü için süreç yıllarca sürebiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte boşanma davası hızlıca sonuçlandırılacak, diğer konular ise ayrı davalar olarak ele alınacak. Böylece çekişmeli boşanmalarda yıllar süren yargı süreci nedeniyle oluşan psikolojik ve ekonomik mağduriyetler önlenecek.

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

SÜRESİZ NAFAKA TARİH OLUYOR

Süresiz nafaka uygulaması büyük ölçüde sona eriyor. Nafaka süresi belirlenirken evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu, çocuk olup olmadığı ve kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak.

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

İŞTE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER

Çalışamayacak durumda olan veya belirli bir yaşın üzerindeki kadınlar için nafaka süresiz olabilecek. Ancak kısa süren evliliklerde ömür boyu nafaka yükümlülüğü sona erecek.

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İyi olur. Değiştirin. Bir de sahte boşanma ile baba maaşı alan devleti dolandıran sahtekarları tek tek denetim takip yapılsın...

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

boşandıktan sonra imam nikahlı yeni kocasıyla nafakayı çatır çatır yemeye devam

Yorum Beğen287
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

bu süresiz nafaka nedir kardeşim.iki genç evlenir. düğümü damat yapar.araba damat alır.ev damat alır.sabahtan akşama kadar damat eşşek gibi çalışır ileride bi boşanma olunca gelin hanım eve arabaya birde yetmezmiş gibi adamcağızın maaşına çöker bunun neresinde adalet kardeşim

Yorum Beğen241
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Haber YorumlarıYener Sengul:

Evlenmeyin, boşanırsınız,,,

Yorum Beğen168
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Haber Yorumlarıİbrahim boz :

Süresiz nafaka tarihe karismali ve azami nafaka ödeme süresi en uzun süreli evlilikler için bile 3 yıldan fazla olmamalıdır.bosanilan eşler ile hukuki ve manevi baglar en kusa sürede sona erdirilmelidir. Evlilik süresi kadar nafaka gibi bir safsata uygulanabilir değildir.din iman ve vicdanla bağdaşir bir tarafina yoktur.

Yorum Beğen138
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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

İslami kanunlara aykırı kanun koyan uslanmaz bir ülke

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

doğru hamle. kadınlarda evlenip adamı canından bezdirerek boşanmaya zorlayıp kendini maaşa bağlatma zihniyeti çok fazlaca yaygın idi

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Haber Yorumlarımurat dural:

Bu da gerekli ama bu kadar çalışmayı Ekonomi üzerinde yapsaydınız belki bir şeyler yapabilirdiniz. Millet Ekonomik sorunlar yüzünde boşanıyor .

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Haber Yorumlarımurat dural:

Aile yılı ya boşanmayı kolaylaştırın.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıkmn4083:

yav he he kaç yıldır aynı hikaye

Yorum Beğen51
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