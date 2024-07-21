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Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Şanlıurfa'da düzenlediği İl Koordinasyon Toplantısı'nda protokol krizi yaşandı. Toplantı öncesinde Belediye Başkanı Kasım Gülpınar için tahsis edilen sandalye kaldırıldı ve yeri değiştirildi. Bu duruma tepki gösteren Gülpınar, "Burada sizin birazdan dile getireceğiniz şeyler direkt Büyükşehir Belediye Başkanını ilgilendiren talepler. Ben herhangi bir görüntü verme taliplisi değilim" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa temasları kapsamında İl Koordinasyon Toplantısı düzenleyerek kentin yöneticileriyle bir araya geldi. Ancak o toplantıda Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın yerinin değiştirilmesi krize neden oldu.

BELEDİYE BAŞKANINA AYIRILAN SANDALYE MASADAN KALDIRILDI

Ak Parti'nin kale olarak gördüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde el değiştirerek Yeniden Refah Partisine geçmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, siyasi atmosferin değiştiği kente ziyarette bulundu. Bakan Kurum'un Şanlıurfa'daki temasları çerçevesinde düzenlenen toplantıya, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri Asuman Cevahir Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri katıldı. Ancak toplantı öncesinde Gülpınar için tahsis edilen sandalye, toplantının başlamasına kısa bir süre kala masadan kaldırıldı.

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Alınan bilgilere göre; toplantının protokol düzenine göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Bakan Kurum'un yanında olacaktı. Fakat daha sonra Gülpınar'ın protokol yeri değiştirilerek aşağı alındığı görüldü.

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

BAŞKAN GÜLPINAR'DAN BAKAN KURUM'A TEPKİ

Duruma tepki gösteren Gülpınar, Bakan Murat Kurum'a yönelik "Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da da muhalefet partisi belediye başkanı aynı şekilde koordinasyon toplantısında burada değil de orada oturmuştu. Sizin söylediğini siyasi anlayış, siyasi ittifak baştan beri böyle başlarsa farklı bir muameleye tabi tutulursak, burada 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti, bu koltuğa oturduk. Burada sizin birazdan dile getireceğiniz şeyler direk Büyükşehir Belediye Başkanını ilgilendiren talepler. Ben herhangi bir görüntü verme taliplisi değilim. Biz yine de her şartta taleplerimizi sizlere ileteceğiz. Bu talepler benim şahsi taleplerim değil Şanlıurfa'nın talepleridir." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Mehmet Kasım Gülpınar Murat Kurum Şanlıurfa AK Parti Gülpınar Sözler 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (1)

İSMAİL YILMAZ:

Çevre ve şehircilik bakanlığından Urfa İÇİN Yapılacak işler İÇİN Onay çıkmaz

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