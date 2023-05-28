Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, 'Erdoğan kazandı' paylaşımları peş peşe geliyor

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın yüzde 52'nin üzerinde oy alması sonrası sosyal medyada "Erdoğan kazandı" paylaşımları yapılmaya başlandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Saat 18.15 itibarıyla yayın yasağının kalkmasıyla seçim sonuçları büyük oranda netleşti.

TEBRİK YAĞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52'nin üzerine oy alması sonrasında sosyal medyada "Erdoğan kazandı" paylaşımları yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaşımında "Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Bay bay Kemal" yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin tweet'inde de "Adam kazandı, bay bay Kemal" ifadeleri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in paylaşımında tek kelime yer aldı: "Elhamdülillah"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı." derken; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise "Türkiye KAZANDI!" paylaşımını yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise paylaşımında şunları yazdı: "Kazanan Türkiye… Kazanan milletimizin her bir ferdidir… Cumhurbaşkanımız @RTErdogan önderliğinde, Başlasın Türkiye Yüzyılı"