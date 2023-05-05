Samsun'daki Gazi Müzesi, Mehmet Muş'un Canlı Yayını Nedeniyle Ziyarete Kapatıldı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'daki Gazi Müzesi, AKP'nin bu ilden milletvekili adayı gösterdiği Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuk olduğu televizyon yayını nedeniyle ziyarete kapatıldı. Bu duruma tepki gösteren CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "Samsun'da devletin bütün imkanlarını seçim propagandası için kullanan, daha bundan birkaç gün önce DSİ'ye çöken turist bakan, AKP'nin birinci sıra adayı Mehmet Muş, mahiyeti ve A Haber ile birlikte, hepimizin ortak değeri, milli mücadelemizin sembolü Ata'mızın 1919'da kaldığı Gazi Müzesi'ne çökmüş" dedi.

Seçim çalışmalarını Samsun'da sürdüren Mehmet Muş, 2 Mayıs'ta bir televizyonun canlı yayına konuk oldu. Canlı yayın, Samsun'daki Gazi Müzesi'nden yapıldı. Müze, yayının yapıldığı gün ziyarete kapatıldı.

Samsun Müze Müdürlüğü'nün, Gazi Müzesi'nin yayın nedeniyle ziyarete kapatılması için Samsun Valiliği'ne başvurduğu ortaya çıktı. Müze Müdür Vekili Kenan Sürül imzasını taşıyan 2 Mayıs 2023 tarihli yazıda, "Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş müdürlüğümüze bağlı Gazi Müzesi'nde ulusal kanalların yayın çalışmalarına katılacağından, söz konusu müzenin 02.05.2023 tarihinde ziyarete kapatılmasını olurlarınıza arz ederim" denildi.

"TURİST BAKAN, ATA'MIZIN 1919'DA KALDIĞI GAZİ MÜZESİ'NE ÇÖKMÜŞ"

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Mehmet Muş'un katıldığı canlı yayın nedeniyle Gazi Müzesi'nin ziyarete kapatılmasına tepki gösterdi. Türkel, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Samsun'da devletin bütün imkanlarını seçim propagandası için kullanan, daha bundan birkaç gün önce DSİ'ye çöken turist bakan, AKP'nin birinci sıra adayı Mehmet Muş, dün mahiyeti ve A Haber ile birlikte, hepimizin ortak değeri, milli mücadelemizin sembolü Ata'mızın 1919'da kaldığı Gazi Müzesi'ne çökmüş. Gazi Müzesi'nde canlı yayın yapmış, A Haber'e bağlanmış, güya icraatlarından, yapacaklarından bahsetmiş, söz etmiş. 21 dakikalık programda 2 dakika Samsun'umuza ayırmış, kalan diğer sürelerde, yine her zamanki bilindik senaryolar; CHP, HDP, PKK. Sayın Bakan Muş, sizin kim olduğunuzu bizler çok iyi biliyoruz. Sizleri yakinen takip ediyoruz.

" AHLAKLICA YAPALIM BU SİYASETİ. HODRİ MEYDAN"

Siz, damat bakanın bitirme tezini hazırlayan, sosyal medya yazışmalarınızda ufak bir yanlış anlamadan dolayı, 'Sizden çok özür diliyorum ağabey' diye bakana yalvaran, şimdi de gelmiş Samsunluların karşısına çıkıp utanmadan, sıkılmadan bu ülkenin kurucu iradesine, Cumhuriyet'in kurucusu CHP'ye iftiralar atıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde size söyledim. Cesaret edemediniz. Bir daha tekrarlıyorum; çıkın karşıma Mehmet Muş. İstediğiniz kanalda, istediğiniz yerde; FETÖ kim, PKK kim, kim kimlerle nasıl ilişkiler içerisinde, gelin siz ve mahiyetinizle birlikte istediğiniz yerde, istediğiniz zaman gelin bunları bir konuşalım. Ahlaklıca yapalım bu siyaseti. Hodri meydan."