Üye Girişi
Haberler

Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un CHP'li Samsun Atakum Belediyesi'nde eski Belediye Başkanı Cemil Deveci ile yeni Başkan Serhat Türkel arasında ilginç bir borç tartışması yaşandı. Eski Belediye Başkanı Cemil Deveci, kendi döneminden kalma 950 milyon lira borç olduğu yönünde yapılan haberle ilgili paylaşıma, "Yalancının..." yanıtını verdi.

Samsun'un CHP'li Samsun Atakum Belediyesi'nde eski Belediye Başkanı Cemil Deveci, kendi döneminden kalma borçların 950 milyon lira olduğu yönünde yapılan haberle ilgili paylaşıma, "Yalancının..." yanıtını verdi.

ATAKUM'DA SEÇİMLERDE BAŞKANLIK EL DEĞİŞTİRDİ

Samsun'un Atakum ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha CHP iktidara gelmişti. Seçimlerde CHP'nin adayı olan Serhat Türkel, yüzde 46,50 oy ile alarak sandıktan zaferle çıkmıştı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINDAN SKANDAL YANIT

İlçede eski Belediye Başkanı Cemil Deveci döneminden kalma borçlarla ilgili bir haber yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan haberde Atakum Belediyesi'nin Deveci'den kalma borçlarının 950 milyon TL olduğu belirtildi.

Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...Eski Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci

"YALANCININ..."

Cemil Deveci'nin bu habere yorumu dikkat çekti. Deveci haberin altına, "Yalancının..." yorumunu yazdı.

Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...

ATAKUM BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI

Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Serhat Türkel Cemil Deveci Samsun Atakum 3.Sayfa Politika Haberler

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

 Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

 Özgür Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenleme hazırlığındalar

Özgür Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenleme hazırlığındalar

Bakmadan Geçme

Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Gümüşhane Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Giresun Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Giresun Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Gaziantep Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Eskişehir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Eskişehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çorum Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çorum Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Erzincan Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Erzincan Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Elazığ Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Elazığ Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çankırı Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çankırı Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çanakkale Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çanakkale Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bursa Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bursa Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bolu Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bolu Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bitlis Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bitlis Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bingöl Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bingöl Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bilecik Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bilecik Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bayburt Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bayburt Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti!
İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title