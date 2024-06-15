Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...

Samsun'un CHP'li Samsun Atakum Belediyesi'nde eski Belediye Başkanı Cemil Deveci, kendi döneminden kalma borçların 950 milyon lira olduğu yönünde yapılan haberle ilgili paylaşıma, "Yalancının..." yanıtını verdi.

ATAKUM'DA SEÇİMLERDE BAŞKANLIK EL DEĞİŞTİRDİ

Samsun'un Atakum ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha CHP iktidara gelmişti. Seçimlerde CHP'nin adayı olan Serhat Türkel, yüzde 46,50 oy ile alarak sandıktan zaferle çıkmıştı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINDAN SKANDAL YANIT

İlçede eski Belediye Başkanı Cemil Deveci döneminden kalma borçlarla ilgili bir haber yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan haberde Atakum Belediyesi'nin Deveci'den kalma borçlarının 950 milyon TL olduğu belirtildi.

Eski Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci

"YALANCININ..."

Cemil Deveci'nin bu habere yorumu dikkat çekti. Deveci haberin altına, "Yalancının..." yorumunu yazdı.

ATAKUM BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI