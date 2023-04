Samsun'da Cumhurbaşkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Cumhurbaşkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi dün açıldı. Açılışa CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Seçim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Özgen Nama, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve vatandaşlar katıldı.

"KURULUŞUN İLK ADIMININ ATILDIĞI BİR KENTTEYİZ"

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Seçim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Özgen Nama şunları söyledi:

"Burada sadece 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim ofisini açmıyoruz. İkinci yüzyılın tıpkı yüzyıl önce, kurtuluşun, kuruluşun ilk adımının atıldığı bir kentte, açmaktan mutluluğunu ve sorumluluğunu içimde hissettim ve burada olduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. İyi ki böyle bir açılışta bir aradayız. Bundan 100 yıl önce bu topraklara, bağımsızlık özgürlük müjdeleyicisi olan ilk Samsun olmuştur. İkinci yüzyıla da maalesef 22 yıllık demokrasinin rafa kalktığı, hukukun ayaklar altına alındığı, özgürlüklerin ortadan kalktığı, yarı karanlık döneminin de sona ereceği yüzyılın ilk adımı da yine Samsun'dan atılacaktır. O nedenle Samsunlulara çok şey düşüyor. Burada Samsunspor'un birincilliği kutlamasını görüyorum. Uzun yıllar aradan sonra hatırladığım kadarıyla 11 yıl aradan sonra, Samsunspor tekrar süper lige yükseldiyse, herhalde Samsunlular da 22 yıllık ara karanlık dönemi sona erdirmeye hazır mıdır? Hazır olup da bunu başaracağından hiç şüphemiz yoktur. Sizlerin de buraya sahip çıkacağınızı bu tertemiz Samsun halkının oylarına sahip çıkacağını sadece oy kullanmak değil, her okulda, her sandıkta, her katta görevli addedeceğiniz kendiniz gönüllü bir canhıraş bir seçim kampanyasında aktif rol alacağınızı biliyorum."

"TÜRKİYE KENDİ GELECEĞİNİ TAYİN EDİYOR"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci şöyle konuştu:

"Türkiye adım adım her yerde 81 ilde, tıpkı 1919'da olduğu gibi, kaderini eline aldı. Kendi geleceğini kendisi tayin ediyor. 100 yıllık cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimizde var olan tüm kadrolar, tüm siyasi veriler bir çatının altında toplandılar 'geleceğimizi istiyoruz' diyorlar. Türkiye bunu daha evvel yapmıştı yüzyıl önce, şimdi bir daha tekrarlıyor. Önümüzdeki süreç Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i yeniden inşa edeceğiz. Türkiye'ye kastedenler, özellikle dışarıdan Türkiye'yi dize getirebileceklerini düşünenler tahmin edenler, hayal kuranlar ilk adım kentini izlesinler. Onların gençlerini kadınlarını izlesinler. Yolunuz açık olsun."

"MEMLEKET MESELESİNİN BİR PARÇASI OLACAĞIM"

Memleket Partisi'nin Samsun 3. sıra milletvekili adayı Rüstem Kara'nın ardından, seçime sayılı günler kala 5. sıra adayı olan Doğukan Ekiz de partisinden ve milletvekilliği adaylığından istifa ederek CHP'ye katıldı. Açılışta CHP'ye üye olan Doğukan Ekiz'e CHP rozeti CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel tarafından takıldı. Doğukan Ekiz şunları söyledi:

"Değerli yol arkadaşlarım demeden yapamayacağım çünkü hepimiz yol arkadaşı olduk. Öncelikle beni bağrınıza bastığınız için, sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler mücadeleye başladığımızda, siyasi mücadeleye başladığımızda bu yola gençler için çıktık. Samsun'da yaşayan gençler adına yola çıktık. Geldiğimiz noktada gençlerle birlikte bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Başladığımız parti itibariyle de geldiğimiz nokta da şunu ifade etmek isterim ki mesele Memleket Partisi meselesi değil, bu dakikadan itibaren, memleket meselesi haline gelmiştir. Ben de bu memleket meselesinin bir parçası olmak adına bugün CHP saflarına katıldım. Atatürk'ün yolunda, Atatürk'ün ışığında bütün genç arkadaşlarımla birlikte bu mücadelede hep birlikte yol yürüyeceğiz ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için sonuna kadar çalışacağım."

"KARADENİZ BU SEÇİME DAMGAZINI VURMALI"

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Değerli dostlar sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bugün Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayımızın ve Ekrem başkanımızın Mansur başkanımızın birlikte katıldığı mitinglerden bir tanesi, benim memleketim Balıkesir'deydi. Ben de Ekrem başkanıma bir mesaj attım, 'sen benim memleketimdesin, ben de senin memleketindeyim' dedim. Çünkü Karadeniz bizim için çok önemli, ben küçüklüğümden beri Samsun'un özellikle Samsun Karadeniz deyince herhalde ilk akla gelen kenttir. En büyük kentidir. Dolayısıyla Karadeniz'de oylarımızın çok yükselmesi gerekiyor. Karadeniz bu seçime damgasını vurmalı. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok sayıda arkadaşımız bölgede, İstanbul'dan buraya da destek için geldi. Bunu da bu vesileyle iletmek istiyorum. Tabi bu Millet İttifakı'nı oluşturan partiler sadece seçim için seçimi kazanmak için bir araya gelmiş partiler değil. Bu beraberlik bir kaynaşma, birleşme, helalleşme, kardeşleşme hareketidir. Bunu böyle kabul edelim. Bu ülkede, bir grup insan bir başka grup insana rahatlıkla vatan haini terörist diyebilmektedir. Bizim bunları aşmamız gerekiyor. Bizim yapacak çok işimiz var. Çok işimiz var hepimizin. Ülkemizi içinde bulunduğumuz bu enkazdan hep birlikte çıkarmalıyız. Bu sadece bir partinin bir kişinin yapacağı iş değildir. Bütün millet olarak ayağa kalkacağız. ve bu işi halledeceğiz. Bu işin başlangıcı Samsun'du yeniden Samsun olacak."

CHP PM üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise, "Artık yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımız sayılı günlere yaklaştık. Milletin huzuru için hiçbir şey yapmayan, görmezden gelen yuvasında huzur var mı, tenceresi kaynıyor mu, diye aşına bile bakmayan bir iktidar artık yoluna gidecek. Bizler büyüyerek Halil İbrahim soframızı genişleterek ve umutları yeşerterek ilerliyoruz" dedi.