Samsun'da AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı

SAMSUN'da 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İYİ Parti birer milletvekili kazandı.

Seçmen sayısının 1 milyon 24 bin 653 olduğu Samsun'da 915 bin 707 seçmen sandığa gitti. Samsun İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, oyların 891 bin 296'sı geçerli sayıldı. AK Parti 377 bin 597, CHP 174 bin 916, MHP 127 bin 830, İYİ Parti ise 110 bin 35 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre, AK Parti'den Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, CHP'den Murat Çan ve Mehmet Karaman (Saadet Partisi kontenjanı), MHP'den İlyas Topsakal ve İYİ Parti'den Grup Başkanvekili Erhan Usta milletvekili oldu. Samsun'da Cumhur İttifakı 554 bin 349 oy alırken, Millet İttifakı ise 284 bin 951 oy aldı.

1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 2015 seçimlerinde MHP Samsun milletvekili seçildi. 2 yıl süreyle MHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2019'da MHP'den ihraç edildi. 9 Eylül 2020 tarihinde İYİ Parti'ye katıldı. Erhan Usta evli ve 3 çocuk babası.