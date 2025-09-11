Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Türkiye, bilimiyle dünyaya örnek olan bir ülke haline gelmiş durumda'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin ziyaretinin üçüncü gününde Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Türk heyeti ve Çin firmalarının katılımıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Türkiye hem insan gücüyle hem de bilimiyle dünyaya örnek olan bir ülke haline gelmiş durumda" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin ziyaretinin üçüncü gününde temaslarda bulundu. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Türk heyeti ve Çin firmalarının katılımıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada Çin iş insanları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Sağlık Bakanı Memişoğlu, resepsiyonda konuşma yaptı. Çin temaslarına değinen Kemal Memişoğlu, "Üç gündür Çin heyetiyle ve Çin'de görüşmeler yapıyoruz. Önceki gün Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı'yla ve ekibiyle bir toplantı yaptık. Daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Bugün de Şanghay'da birkaç ziyaret yaptık. Amacımız Türkiye ile Çin arasındaki sağlık iş birliğini çok daha ileriye getirmek, her iki ülkenin kazanacağı, her iki ülkenin insanlarının ve tüm insanlığın kazanacağı iş birliğini geliştirmek" dedi.

Biyoteknoloji, yapay zeka, ilaç hizmeti, geleneksel tıptan eğitime kadar Çin ve Türk insanları ile kurumlarının iş birliğinin çok daha fazla artırılması gerektiğini belirten Memişoğlu, "Her iki ülkeye de çok büyük kazançlar, çok büyük avantajlar getirecektir. Esasında ilişki bir şekilde kurulmuş ama bunun çok daha iyiye gitmesi için bizler, yöneticiler elimizden gelen desteği yapacağız" diye konuştu.

"Bu konuda ben herkesin farklı bir zaman dilimine girildiğini bilmesini istiyorum"

Farklı bir zaman dilimine girildiğini belirten Memişoğlu, "Artık Türkiye ile Çin sağlık sistemi, sağlığın teknolojisi, gelişimi ve eğitimi konusunda iş birliklerini çok daha fazla yapacaktır. Bugün Çin dünyanın en iyi teknolojilerini üretebilen, malzemelerini üretebilen, aynı zamanda kendi insanına sağlıklı yaşamayı öğreten bir ülke halinde. ve Asya'nın esasında lideri gibi gözüküyor. O nedenle bizler de eski komşuları olarak kültürü, gelenekleri benzer olan, esasında doğu toplumlarının batıdaki elçisi olarak onlarla iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sağlık hizmetlerine vurgu yapan Memişoğlu, "Bugün Türkiye 1900'lerin başından itibaren Avrupa standartlarında ve dünya standartlarında ilaç eczacılık kurumu olan, aynı zamanda gümrük birliği ile Avrupa'nın bir parçası olan ve sağlıkla ilgili de özellikle son 20 senede hem insan gücüyle hem de bilimiyle dünyaya örnek olan bir ülke haline gelmiş durumda. Her bir vatandaşına en iyi sağlık hizmetini her an ulaştırabilen, sadece bir vatandaşının bile senede 12 kez sağlık hizmetine ulaşabildiği, aynı zamanda dünyanın en iyi sağlık altyapısına ve bilişim altyapısına sahip olan bir ülkeyiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, "124 tıp fakültesiyle klinisyenlerinin ve klinik öncesindeki bilim insanlarının her türlü araştırma yapabilecek kabiliyeti olan, aynı zamanda da geleceğe daha çok üretim, daha çok yeni bir şeyler söyleme iddiasıyla hazırlanan bir ülkeyiz. Onun için Çin ile iyi ilişkiler kurarak esasında Çin'in bir köprüsü, aynı zamanda bizim açımızdan da Çin'in Avrupa'ya, Asya'ya ulaşımı, bizim de Asya'ya ulaşımımızı ve insanlara daha faydalı olmasını sağlamak için çalışacağız. Bu konuda da bizler Bakanlık seviyesinde her türlü desteğe, her türlü yardıma hazırız" diye konuştu.

"Sizler Çin ve Türkiye arasındaki sağlık iş birliğinin öncülerisiniz"

Bilim üretmek isteyen insanlara, Çin'de iş yapmak isteyenlere, Türkiye'de iş yapmak isteyenlere seslenen Memişoğlu, "Türkiye'de bilim yapmak, araştırma yapmak isteyenler, Çin'de araştırma, bilim yapmak isteyen insanlarımız. Biz bunlarla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız. Her ülkenin de geçmişte birbirlerine bakış açısında bazı önyargılar, bazı hassasiyetler olabilir. Ama bundan sonra bizler ve sizler en büyük görev olarak birbirimizi tanımak, bu aradaki bariyerleri, engelleri aşmaktır. Onun için de bizler, yöneticiler bunu aşmak için iradeyi ortaya koyuyoruz. Bundan sonra iş sizlerin, benim bahsettiğim gibi buradaki insanların. Sizler Çin ve Türkiye arasındaki sağlık iş birliğinin öncülerisiniz. Birçok insanı, birçok iş insanını, bilim insanını aynı zamanda üreticiyi bir araya getirecek sizlersiniz. Bundan sonra sizler bu görevi üstlendiniz. Bizler sadece size hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sağlık teknolojilerinin üretimi alanındaki uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmede kararlıyız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinin üçüncü gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Halk Cumhuriyeti programımız kapsamında üç gündür yoğun resmi temaslarda bulunuyoruz. Önce başkent Pekin'de ve ardından Şanghay'da gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerin ve ziyaretlerin Türkiye ile Çin arasındaki sağlık iş birliklerine önemli katkılar sunmasını diliyorum. Bu vesileyle sağlık teknolojilerinin üretimi alanındaki uluslararası iş birliklerimizi güçlendirme kararlılığımızın bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye Yüzyılı" dedi.

İleri teknoloji görüntüleme cihazlarının üretiminin yapıldığı bir tesisi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay temasları çerçevesinde ayrıca, ileri teknoloji görüntüleme cihazlarının üretiminin yapıldığı bir tesisi ziyaret etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, yetkililerle üretim alanlarını gezerek incelemelerde bulundu, sağlık alanında yeni iş birliklerine dair görüşmeler yaptı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, üretim tesisi ziyaretinin ardından, Şanghay'da biyoteknoloji ve teknoloji şirketlerini buluşturan, küresel biyoteknoloji ekosisteminde önemli bir yer tutan bilim merkezini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Çin ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 8 Eylül Pazartesi günü çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne gelmişti. Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu binasında Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao ve ekibiyle görüşmüştü. Sağlık Bakanı Memişoğlu, aynı gün, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğini ziyaret etmişti. Burada Büyükelçi Selçuk Ünal ve Büyükelçilik heyetiyle görüşmenin yanı sıra Türk iş insanları ve akademisyenlerle bir araya gelmiş, Çin iş insanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Bakan Memişoğlu, Memişoğlu 9 Eylül Salı günü Pekin'de inovasyon entegrasyonunu derinleştirmek üzere oluşturulan ve uluslararası bir merkez olan biopark alanını ziyaret etmişti. Bakan dün ise Şanghay'da temaslarda bulunmuştu.

Memişoğlu bugün Shenzhen'de bir dizi ziyaret ve görüşme yapacak. - ŞANGHAY