Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Hem aile hekimlerimizin hem aile hekimliklerimizin sayısını bütün Türkiye'de artıracağız'

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, "Hem aile hekimlerimizin hem aile hekimliklerimizin sayısını bütün Türkiye'de artıracağız ve çok daha iyi, etkin temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız. Tüm bu yatırımlara baktığınız zaman, İstanbul'da bu yatırımlar bittiği zaman yaklaşık 335 milyar liranın üzerinde bir sağlık yatırımı yapılmış olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Memişoğlu'nun İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaretinde, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında şehirleri dolaştıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bugün medeniyetimizin başşehri İstanbul'umuzdayız. Şimdiye kadar 54 şehri değerlendirdik. Sağlık hizmetlerini ne yapacağımızı dertleri dinledik. Bugün de İstanbul'u 55. İl olarak ziyaret ediyoruz. Daha önce 2 toplantı yapmıştık, son toplantımızı bugün yapacağız. İstişarelerimizi İstanbul'da iki kıtayı yedi tepeyi ve milyonlarca hayatı birbirine bağlayan bu şehir artık sağlıkta da kıtaları birleştiren aynı zamanda sadece Türkiye'nin değil dünyanın sağlık başşehri olarak nitelendirilen sağlık hizmetlerini sunabilmek. 2002 yılında sadece 27 bin 927 yatağı ki bunların birçoğu koğuş sisteminde olan yataklarımız 2025 yılı itibariyle yüzde 65 artırarak 46 bin 34 çıkarttık ki bu yatakların yüzde 90 tek kişilik çift kişilik tuvaleti banyoyu nitelikli yatak dediğimiz gerçekten konforlu en iyi fiziki alt yapısına sahip hastane yataklarımız. Türkiye'de son 20 senede 25 tane şehir hastanesi yaptık. Bunların yatak kapasitesi 37 tane. İstanbul'umuza sadece son 5 senede Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinden 4 tanesi hizmeti aldık bunları biliyorsunuz. Özellikle Başakşehir dünya çapında bir hastane, bilim yuvası ve hizmet alanı olmuş durumda. Bunun yanında esasında dünyanın belki de en önemli şehir hastanelerinde ve sağlık fiziki yapılarından bir tanesi olacak 4 bin 50 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanemizin de inşaatına devam etmekteyiz. 2027 senesinde ilk etabını milletimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Beykoz'a şu an için 600 yataklı bir hastane inşaatımız devam ediyor. Aynı şekilde Avcılar'da da 200 yataklı devlet hastanemizin inşaatı devam etmekte. Bunun yanında Bayrampaşa ve Haseki hastanelerimizin de inşaatları devam etmektedir. Esenler'de 400 yataklı bir hastane planlamamız ve projemiz başladı. Bunun yanında özellikle herkesin bildiği Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanemizi inşallah çok yakın zamanda projesini bitirerek inşaatına başlayacağız ve Bin 800 yataklı gerçekten çok kapasiteli bir hastane kompleksi orada olacak. Herkesin bildiği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemizin de inşallah yenilenme projesini yapıyoruz. Onu da 2026 ila 2027 yılında inşaatına başlamış olacağız. Tabii inşaatını bitirdiğimiz Eylül ayı başında bize teslim edilecek 300 yataklı Esenyurt hastanemiz var. Bu hastane çok modern bir hastane oldu Necmi Kadıoğlu yanında. Bu hastaneyi hem biz hem de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi birlikte kullanacağız. Bir kısmını onlara tahsis ettik. Biliyorsunuz onların inşaat süreci var, o inşaat sürecinde bizim bu hastanemizdeki fiziki ortamdan fiziki yapılardan yararlanacaklar. Ataşehir'de sayın valimizin uğraşları sonucunda İPKB kapsamında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma hastanemizin yenilenmesi sağlanacak. İnşallah Bin 200 yataklı çok modern bir hastaneyi insanlarımıza Ataşehir'imize kavuşturacağız. Bunun da temelini Ekim ayında atmış olacağız. Esasında marka değeri olan Haydarpaşa ve Siyamı Ersek Hastanelerimizin de aynı şekilde İPKB ve kapsamında yenilenme süreçleri hazırlandı, projeleri bitirildi. Bunun da yenilenmesi beyin inşaatının başlaması inşallah sene sonuna kadar olmuş olacak 2025 sene sonunda bunların da en geç temelini atmış olacağız inşaatlarını. Cemil Taşçıoğlu, Süleyman Yalçın ve Kartal Lütfi Kırdar hastanelerimizi biliyorsunuz yenilemiştik" dedi.

Bakan Memişoğlu, "Bu ay içinde veya önümüzdeki ay bize teslim edilecek orada da bağımlılarıyla ilgili Türkiye'ye örnek bir proje oluşturun o projeyi hizmete açacağız. Özellikle Emine Erdoğan hanımefendinin bile bizi bizzat takip ettiği bu proje, Türkiye'de örnek bir sağlıklı yaşam köyü olacak bağımlılarıyla ilgili bunu da inşallah bu sene sonuna kadar tam kapasiteli hizmete sunacağız. Bizim için koruyucu hekimlik çok önemli diyoruz. O nedenle de aile hekimlerimize yeni bir adım attı. Aile hekimlerimizin kurumsal kimliğini oluşturduk. Bir aile hekimini fiziki yapısı ve hizmet alanları artık standart hale gelecek. Tabelasıyla, logosuyla içindeki döşemesine kadar. Böylece aile hekimliklerini aynı fiziki ve standart fiziki şartlarda sunabilen modern binaları olan bir yapıya dönüştürmeye çalışacağız. İstanbul'da şu ana kadar 34 aile hekimliğimizin inşaatı devam ediyor. Yılsonuna kadar 50 Avrupa Yakası 50 Anadolu yakasında olmak üzere yenileyeceğiz. Aile hekimlerimizin planlamasını yaptık en kısa zamanda bunların da inşaatına başlayacağız" dedi.

"Hem aile hekimlerimizin hem aile hekimliklerimizin sayısını bütün Türkiye'de artıracağız"

Sağlığı kaybetmeden korumanın önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Özellikle İstanbul'daki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sağlığımızı kaybetmeden korumamız gerekiyor, bunun da en önemli yolları aile hekimlerimize gidip kontrollerimizi yaptırmak ve onların ilk sağlık ve koruyucu sağlık hekimi olduğunu unutmadık. Biz aynı zamanda aile hekimlerine bir yetki de verdik. Bugün aile hekimlerimiz istediği hastanede istediği branşta eğer gerek duyarsa kendi nüfusundaki vatandaşlarımıza eğer randevu konusunda ben direkt alamıyorum diyen vatandaşımız var ise, aile hekimine gidip eğer aile hekimi bunu özellikle söylüyorum aile hekimi gerek duyarsa ve o tedavi ikinci veya üçüncü basamakta olması gereken bir tedavi ise aile hekimlerine hastanelerimizde her branşta her hastanemizde kontenjan ayrıldı. Hem aile hekimlerimizin hem aile hekimliklerimizin sayısını bütün Türkiye'de artıracağız ve çok daha iyi, etkin temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız. Tüm bu yatırımlara baktığınız zaman, İstanbul'da bu yatırımlar bittiği zaman yaklaşık 335 milyar liranın üzerinde bir sağlık yatırımı yapılmış olacak" şeklinde konuştu.

Bugün 3 milyon vatandaşımıza yaklaşık evde sağlık hizmeti verdiklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "80 yaş ve üstü yaşlılarımıza yatağa bağımlı insanlarımıza, evlerinde rapor ve muayene olma imkanı sağladık. Şu ana kadar 145 bin vatandaşımızın raporu ekiplerimizce oluşturuldu. 55 bin vatandaşımızda randevu planlayarak en kısa zamanda bunların raporlarını verecek. Biz sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. İstanbul bu konuda en iyi sağlık hizmetini hem kalitesiyle hem altyapısıyla sunabilen bir il ve daha da iyi olması için çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta dünyaya örnek olan hizmetler sunan sağlık sistemi aynı zamanda sağlığın bilgisini teknolojisini üretecek ve yeni şeyler söyleyecektir. Bu nedenle bizler gece gündüz yorulmadan aşkla çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL