Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri döndü

Geçtiğimiz aralık ayında partisinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine geri döndü. Bununla birlikte MHP'nin TBMM'deki vekil sayısı yeniden 50 oldu.

"KAPTAN, OCAĞINA GERİ DÖN"

Kullislere düşen bilgilere göre Bahçeli, Saffet Sancaklı'yı "Kaptan, ocağına geri dön" diyerek yeniden partiye davet etti.

Saffet Sancaklı

NE OLMUŞTU?

Sancaklı, yerel seçim döneminde, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder" açıklamasını yapmıştı.

BAHÇELİ, İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Sancaklı'ya tepki göstererek, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu yaşananların üzerine Bahçeli, Sancaklı'nın istifasını istemiş, Sancaklı da sosyal medya hesabından, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum" yazarak istifa ettiğini açıklamıştı.