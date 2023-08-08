Saadet Partisi Milletvekili: Ülkemiz ekonomik ve toplumsal olarak tahrip ediliyor

Saadet Partisi (SP) Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ekonomik ve toplumsal olarak tahrip ediliyor dedi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ve vatandaşların ağır ekonomik şartlar altında ezildiğini söyleyen Arıkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Memleket olarak zor günlerden geçiyoruz. Vatandaş ağır ekonomik şartlar altında eziliyor. Geçenlerde ekonomik krizi ve yeni zamları konuşmak üzere meclisi toplantıya ve çalışmaya çağırmıştık. AK Parti çalışma teklifimizi ret etmişti.Bugün Muğla'da bulunan Akbelen ormanında maden arama faaliyeti için yapılan ağaç kesimini ve çevreyi konuşmak üzere TBMM'yi yine olağanüstü toplantıya ve konu hakkında çalışmaya davet ettik. Bugün saat 15.00'de toplantıya başladık. AK Parti grubu önce toplantı yeter sayısının oluşmaması için Genel Kurula girmedi. Ancak yeter sayı bulununca, teşrif etme nezaketi gösterdiler. Yandaşların maden arama bahanesi ile yok ettiği ormanların hesabını sorduk. Ekolojik dengenin bozulması ile orman varlığının zaten tehdit altında olduğu Türkiye'de, ormanlardan nasıl bu kadar kolay vazgeçildiğini sorduk. Çalışırsak, müzakere edersek ormanları kurtarabiliriz dedik. Fakat AK Parti ve MHP yine ranttan, yandaşlarından ve tahakkümden ödün vermedi. Mecliste genel görüşme açılmasına ilişkin önergeyi ret etti. Ülkemiz AK Parti eliyle ekonomik ve toplumsal olarak tahrip ediliyor. Doğa ve çevre de bu tahribattan nasibini alıyor. Bir iktidar düşünün ki, memleketin yer altı ve yer üstü kaynaklarının tümünü ranta feda etmeye hazır. Bunu da gerekirse kanunla, kararnameyle veya kamulaştırma ile yapmaktan asla geri durmuyor. Çevre kirliliğinin temel sebeplerinden biri Termik Santraller, Mermer Ocakları ve maden sahalarında yürütülen faaliyetlerin mevzuata aykırı olarak yapılmasıdır. Bu alanlarda hangi taşın altını kaldırırsanız orada beşli çeteyi, yandaşları görürsünüz. Halbuki Anayasa'nın 56. maddesi açıktır: "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir". Ödevimiz açıktır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Saadet Partisi Grubu ve diğer muhalefet parti grupları olarak bu meseleyi çözmek üzere çalışmaya çağırmıştık. Fakat AK Parti ve MHP için rantçıların, yandaşların yağma hakkı daha ağır bastı. TBMM'nin bu sorunları çözebilecek inanç ve gayreti vardır, fakat İktidarın bu sorunları çözecek cesareti ve becerisi yoktur. Aziz milletimiz buna layık değildir" - KAYSERİ